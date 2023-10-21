ВСУ продолжают наступление в направлении Мелитополя и в районе Бахмута – сводка Генштаба

Украинские военные продолжают успешные контрнаступательные действия в направлении оккупированного преступной армией РФ Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута - Донецкой области.
Что известно об успехах ВСУ и атаках армии РФ по Украине
В сводке отмечается, что в течение суток украинские военные 68 раз вступали в бой с подразделениями захватнической российской армии.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск поразили пять артиллерийских средств, радиолокационную станцию, склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс и два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
В районе Мелитополя и на южном фланге близ Бахмута украинские военные по результатам контрнаступления наносят многочисленные потери армии РФ и истощают вражеские подразделения.
В то же время, за сутки преступники террористической армии РФ нанесли 4 ракетных и 33 авиаудара по Украине, совершили 24 обстрела из РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.
В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома, многоквартирные дома и другая гражданская инфраструктура.
Ситуация на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Стариковое и Белополье Сумской области; Гатище, Бударки Харьковской области.
На Купянском направлении украинские воины отразили более 10 атак врага в районах Синковки, Ивановки Харьковской области и Надежды Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Двуречная, Синковка, Ивановка, Кисловка, Песчаное Харьковской области.
На Лиманском направлении Силы обороны отразили около 10 атак врага в районах Белогоровки Луганской области, Серебрянского леса и Спорного Донецкой области. В то же время от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Макеевка, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении украинские воины отразили все атаки противника в районах Васюкивки и Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары возле Клищиевки и Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Часов Яр Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Степное, Тоненькое, Первомайское Донецкой области. Здесь украинские защитники отразили около 15 атак врага. Также противник нанес авиационных ударов неподалеку от Новобахмутовки и Новокалинового Донецкой области. Враг обстрелял из артиллерии и минометов более 15 населенных пунктов, в том числе Новокалиново, Степное, Северное, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки, Красногоровки и Победы Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили более 20 атак врага. Также противник нанес авиационный удар в Новомихайловке Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.
На Шахтерском направлении украинские воины отразили все атаки врага в районах Пречистовки, Золотой Нивы, Старомайорского Донецкой области. Враг нанес авиационный удар неподалеку от Старомайорского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.
На Запорожском направлении украинские воины отбили атаку противника севернее Приютного Запорожской области. Враг нанес авиационные удары возле Малой Токмачки и Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенным пунктам, в частности, Полтавка, Малиновка, Красное, Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области.
На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Бургунка, Николаевка, Тягинка и Ивановка Херсонской области. Вражеские артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Садовому, Станиславу Херсонской области и городу Херсону.
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