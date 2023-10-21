ВСУ продолжают наступление в направлении Мелитополя и в районе Бахмута – сводка Генштаба

Украинские военные продолжают успешные контрнаступательные действия в направлении оккупированного преступной армией РФ Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута - Донецкой области.

Что известно об успехах ВСУ и атаках армии РФ по Украине

В сводке отмечается, что в течение суток украинские военные 68 раз вступали в бой с подразделениями захватнической российской армии.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили пять артиллерийских средств, радиолокационную станцию, склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс и два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

В районе Мелитополя и на южном фланге близ Бахмута украинские военные по результатам контрнаступления наносят многочисленные потери армии РФ и истощают вражеские подразделения.

В то же время, за сутки преступники террористической армии РФ нанесли 4 ракетных и 33 авиаудара по Украине, совершили 24 обстрела из РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома, многоквартирные дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на отдельных участках фронта