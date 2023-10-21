ЗСУ продовжують наступ у напрямку Мелітополя та в районі Бахмута — зведення Генштабу

Українські військові продовжують успішні контрнаступальні дії у напрямку окупованого злочинною армією РФ Мелітополя у Запорізькій області та на південному фланзі в районі Бахмуту - на Донеччині.

Що відомо про успіхи ЗСУ та атаки армії РФ по Україні

У зведенні зазначається, що упродовж доби українські військові 68 разів вступали у бій із підрозділами загарбницької російської армії.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пʼять артилерійських засобів, радіолокаційну станцію, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс та два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

В районі Мелітополя та на південному фланзі поблизу Бахмута українські військові за результатами контрнаступу завдають численних втрат армії РФ та виснажують ворожі підрозділи.

У той же час, упродовж доби злочинці терористичної армії РФ завдали 4 ракетних та 33 авіаудари по Україні, здійснили 24 обстріли з РСЗВ по позиціях українських військових та об’єктах цивільної інфраструктури.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, багатоквартирні будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на окремих ділянках фронту