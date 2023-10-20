Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що ворог за добу 19 жовтня на Таврійському напрямку втратив у живій силі 1051 особу, при тому, що загальні втрати цієї доби склали 1 380 осіб.
У ЗСУ назвали напрямок найбільших втрат армії РФ за добу
Загалом, ворог за добу на Таврійському напрямку завдав 1 ракетного та 18 авіаційних ударів, провів 43 бойових зіткнення, окрім того, здійснив 859 артобстрілів.
Що відомо про втрати армії РФ в районі Авдіївки
За інформацією представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, наразі, за попередньою інформацією, це не менше 60 одиниць військової техніки, однак ці цифри, ймовірно, стануть більшими.
За його словами, прагнення окупантів захопити Авдіївку є політичним завданням Кремля.
Юсов підкреслив, що заради досягнення суто політичної мети російські військові злочинці готови піти на великі втрати.
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