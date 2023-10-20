Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що ворог за добу 19 жовтня на Таврійському напрямку втратив у живій силі 1051 особу, при тому, що загальні втрати цієї доби склали 1 380 осіб.

У ЗСУ назвали напрямок найбільших втрат армії РФ за добу

Знищено 143 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 31 танк, 74 ББМ, 6 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 18 БпЛА та 10 одиниць автомобільної техніки. Також знищено склад боєприпасів ворога. Ще 63 одиниці ОВТ окупантів пошкоджено, зокрема, 20 танків. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1500 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 1051 особу. 2 окупанти потрапили в полон, - зазначив Олександр Тарнавський. Поширити

Загалом, ворог за добу на Таврійському напрямку завдав 1 ракетного та 18 авіаційних ударів, провів 43 бойових зіткнення, окрім того, здійснив 859 артобстрілів.

Що відомо про втрати армії РФ в районі Авдіївки

За інформацією представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, наразі, за попередньою інформацією, це не менше 60 одиниць військової техніки, однак ці цифри, ймовірно, стануть більшими.

Це не остаточні цифри і втрати, вочевидь, можуть бути і більшими у загарбників і в техніці, і в живій силі. Якщо говорити про Авдіївський напрямок, то втрати загарбників там відчутні. Вони не виправдані з точки зору поставлених завдань і отриманих результатів, - підкреслив представник ГУР. Поширити

За його словами, прагнення окупантів захопити Авдіївку є політичним завданням Кремля.

Юсов підкреслив, що заради досягнення суто політичної мети російські військові злочинці готови піти на великі втрати.