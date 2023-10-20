Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что враг за сутки 19 октября на Таврическом направлении потерял в живой силе 1051 человек, при том, что общие потери этих суток составили 1 380 человек.
В ВСУ назвали направление наибольших потерь армии РФ за сутки
В целом, враг за сутки на Таврическом направлении нанес 1 ракетный и 18 авиационных ударов, провел 43 боевых столкновения, кроме того, совершил 859 артобстрелов.
Что известно о потерях армии РФ в районе Авдеевки
По информации представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, сейчас, по предварительной информации, это не менее 60 единиц военной техники, однако эти цифры, вероятно, станут больше.
По его словам, стремление окупантов захватить Авдеевку является политической задачей Кремля.
Юсов подчеркнул, что ради достижения чисто политической цели российские военные преступники готовы пойти на большие потери.
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