Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что враг за сутки 19 октября на Таврическом направлении потерял в живой силе 1051 человек, при том, что общие потери этих суток составили 1 380 человек.

В ВСУ назвали направление наибольших потерь армии РФ за сутки

Уничтожены 143 единицы военной техники противника. В частности, 31 танк, 74 ББМ, 6 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 18 БпЛА и 10 единиц автомобильной техники. Также уничтожен склад боеприпасов врага. Еще 63 единицы ВОВ оккупантов повреждены, в том числе 20 танков. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1500 огневых задач. Общие потери врага составили 1051 человек. 2 кафира попали в плен, - отметил Александр Тарнавский. Поделиться

В целом, враг за сутки на Таврическом направлении нанес 1 ракетный и 18 авиационных ударов, провел 43 боевых столкновения, кроме того, совершил 859 артобстрелов.

Что известно о потерях армии РФ в районе Авдеевки

По информации представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, сейчас, по предварительной информации, это не менее 60 единиц военной техники, однако эти цифры, вероятно, станут больше.

Это не окончательные цифры и потери, очевидно, могут быть и больше у захватчиков и в технике, и в живой силе. Если говорить об Авдеевском направлении, то потери захватчиков там ощутимы. Они не оправданы с точки зрения поставленных задач и полученных результатов, – подчеркнул представитель ГУР. Поделиться

По его словам, стремление окупантов захватить Авдеевку является политической задачей Кремля.

Юсов подчеркнул, что ради достижения чисто политической цели российские военные преступники готовы пойти на большие потери.