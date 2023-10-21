ЗСУ швидше отримуватимуть засоби РЕБ та дрони — Міноборони

Тепер виробники засобів РЕБ та БпЛА отримуватимуть допуск до експлуатації за спрощеною процедурою.

Дрони та засоби РЕБ швидше потраплятимуть до ЗСУ

Уряд підтримав постанову, розроблену МО України, згідно з якою тепер допуск безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби до експлуатації відбуватиметься на підставі акту спільних відомчих випробувань або за результатами вивчення заявлених тактико-технічних характеристик.

Також держзамовник зможе закуповувати БПЛА та засоби РЕБ, якщо вони провели із виробниками спільні відомчі випробування.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров пояснив, що зміни в постанові дадуть змогу:

закуповувати державі засоби РЕБ за спрощеною процедурою;

збільшити прибуток виробників на 25%;

допускати до експлуатації без проведення повторних випробувань і засідання комісії Міноборони;

скоротити до 10 днів допуск до експлуатації зразків БпЛА та РЕБ;

закуповувати Міноборони та Держспецзв’язку РЕБ за запитом Сил оборони;

придбати БпЛА та РЕБ до завершення процедури допуску до експлуатації завдяки акту спільних відомчих випробувань з позитивним висновком або наявності номенклатурного номера НАТО;

не затверджувати Технічні умови на зразки безпілотних систем та засобів РЕБ у Генштабі ЗСУ.

До цього процес допуску до експлуатації був невиправдано тривалим - вивчення технічної документації, проведення випробувань, визначення та отримання потреби від Збройних Сил. Це неприпустимо під час війни, - наголошують в Міноборони. Поширити

Там додають, що відтепер Генштаб ЗСУ затверджуватиме технічні вимоги для БПЛА із зазначенням тактико-технічних характеристик, яким мають відповідати такі товари, для допуску до експлуатації.

Крім того, на Генштаб покладений обов’язок затверджувати технічні вимоги до засобів РЕБ та їхню поточну потребу за кожним типом РЕБ.

Виробництво дронів в Україні суттєво збільшилося

За рік виробництво дронів в Україні виросло у сотню разів, понад 200 компаній почали займатися розробкою безпілотників.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час "Години запитань до Уряду" у Верховній Раді.

Премʼєр зазначив, що підходи до розвитку українського ВПК були радикально змінені. На базі "Укроборонпрому" створено нову компанію за сучасними стандартами корпоративного управління.