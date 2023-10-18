СБУ атакувала дронами військовий табір росіян у Курській області
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СБУ атакувала дронами військовий табір росіян у Курській області

Дрон
Джерело:  ONLINE.UA

Служба безпеки України в ніч на 18 жовтня атакувала безпілотниками військовий табір біля аеродрому "Халіно" у Курській області.

СБУ атакувала військовий табір біля аеродрому "Халіно"

Служба безпеки вночі 18 жовтня атакувала польовий табір росіян біля села Постоялі двори. Там, неподалік від військового аеродрому "Халіно", розміщувались до 3 тисяч російських військових та близько 80 одиниць військової техніки.

В СБУ наголошують, що точна кількість ворожих втрат уточнюється. Але ураження були потужними, оскільки зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів по табору.

Всю ніч росіяни з навколишніх сіл обговорювали у соцмережах звуки вибухів. Хоча дуже дивно, як вони їх могли чути, адже російська влада відрапортувала, що ППО "збила всі безпілотники" і "потєрь нєт, - зазначають джерела.

Вибухи у РФ

Останнім часом на території Росії почастішала кількість вибухів та пожеж. Часто їх пов'язують з атаками невідомих ударних безпілотників. Зокрема 14 жовтня, в пляжному районі Сочі лунали вибухи. Місцями в окрузі вимкнулось світло, а влада повідомила про нібито збиття дронів.

Також нещодавно БпЛА нібито атакував військову частину у Карачеві Брянської області. У той самий день вибухи ще було чутно в Бєлгородській області. Тоді ж російські терористи заявили про роботу ППО.

Окрім цього 5 жовтня безпілотники атакували об'єкти інфраструктури у Курській, Білгородської області. У Красноярському краї сталася пожежа.

За словами губернатора  Курській області Романа Старовойта, атаки нібито були у Суджанському, Коренівському і Глушківському районах. 

Старовойт повідомляв, що були відключення електропостачання.

Також 15 жовтня СБУ показала відео успішної атаки на електричну підстанцію Красна Яруга в Бєлгородській області.

Саме до неї в тому числі були підключені військові об‘єкти РФ.

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