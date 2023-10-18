Понад 20 БпЛА. У РФ знову заявили про атаку українських дронів
Категорія
Події
Дата публікації

Понад 20 БпЛА. У РФ знову заявили про атаку українських дронів

Дрон
Джерело:  ONLINE.UA

Міноборони Росії заявило про нічну атаку 28 українських дронів, які нібито збила ППО РФ.

Масштабна атака дронів на територію РФ

На території РФ 18 жовтня працювали сили протиповітряної оборони. Зокрема у Кремлі повідомили про нібито збиття повітряних цілей.

Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням БпЛА літакового типу, – йдеться в повідомленні.

Росіяни заявили, що їхня ППО нібито перехопила і знищила "28 українських безпілотних літальних апаратів" на Бєлгородською, Курською областями та акваторією Чорного моря.

Зокрема губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив, що у Бєлгородській області Росії чули звуки вибухів вночі 18 жовтня.

У Бєлгородському районі та Яковлівському міському окрузі системою ППО збито 6 БПЛА літакового типу. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки, - йдеться у повідомленні.

Вибухи у РФ

Останнім часом на території Росії почастішала кількість вибухів та пожеж. Часто їх пов'язують з атаками невідомих ударних безпілотників. Зокрема 14 жовтня, в пляжному районі Сочі лунали вибухи. Місцями в окрузі вимкнулось світло, а влада повідомила про нібито збиття дронів.

Також нещодавно БпЛА нібито атакував військову частину у Карачеві Брянської області. У той самий день вибухи ще було чутно в Бєлгородській області. Тоді ж російські терористи заявили про роботу ППО.

Окрім цього 5 жовтня безпілотники атакували об'єкти інфраструктури у Курській, Білгородської області. У Красноярському краї сталася пожежа.

За словами губернатора  Курській області Романа Старовойта, атаки нібито були у Суджанському, Коренівському і Глушківському районах. 

Старовойт повідомляв, що були відключення електропостачання.

Також 15 жовтня СБУ показала відео успішної атаки на електричну підстанцію Красна Яруга в Бєлгородській області.

Саме до неї в тому числі були підключені військові об‘єкти РФ.

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