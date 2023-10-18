Понад 20 БпЛА. У РФ знову заявили про атаку українських дронів

Міноборони Росії заявило про нічну атаку 28 українських дронів, які нібито збила ППО РФ.
Масштабна атака дронів на територію РФ
На території РФ 18 жовтня працювали сили протиповітряної оборони. Зокрема у Кремлі повідомили про нібито збиття повітряних цілей.
Росіяни заявили, що їхня ППО нібито перехопила і знищила "28 українських безпілотних літальних апаратів" на Бєлгородською, Курською областями та акваторією Чорного моря.
Зокрема губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив, що у Бєлгородській області Росії чули звуки вибухів вночі 18 жовтня.
Вибухи у РФ
Останнім часом на території Росії почастішала кількість вибухів та пожеж. Часто їх пов'язують з атаками невідомих ударних безпілотників. Зокрема 14 жовтня, в пляжному районі Сочі лунали вибухи. Місцями в окрузі вимкнулось світло, а влада повідомила про нібито збиття дронів.
Також нещодавно БпЛА нібито атакував військову частину у Карачеві Брянської області. У той самий день вибухи ще було чутно в Бєлгородській області. Тоді ж російські терористи заявили про роботу ППО.
Окрім цього 5 жовтня безпілотники атакували об'єкти інфраструктури у Курській, Білгородської області. У Красноярському краї сталася пожежа.
За словами губернатора Курській області Романа Старовойта, атаки нібито були у Суджанському, Коренівському і Глушківському районах.
Старовойт повідомляв, що були відключення електропостачання.
Також 15 жовтня СБУ показала відео успішної атаки на електричну підстанцію Красна Яруга в Бєлгородській області.
Саме до неї в тому числі були підключені військові об‘єкти РФ.
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