Более 20 БПЛА. В РФ снова заявили об атаке украинских дронов

Масштабная атака дронов на территорию РФ

На территории РФ 18 октября работали силы противовоздушной обороны. В частности, в Кремле сообщили о якобы сбитии воздушных целей.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа, – говорится в сообщении. Поделиться

Россияне заявили, что их ПВО якобы перехватило и уничтожило "28 украинских беспилотных летательных аппаратов" на Белгородской, Курской и акватории Черного моря.

В частности, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области России слышали звуки взрывов ночью 18 октября.

В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбито 6 БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях, говорится в сообщении. Поделиться

Взрывы в РФ

В последнее время на территории России участилось количество взрывов и пожаров. Зачастую их связывают с атаками неизвестных ударных беспилотников. В частности, 14 октября, в пляжном районе Сочи раздавались взрывы. Местами в округе выключился свет, а власти сообщили о якобы сбитии дронов.

Также недавно БПЛА якобы атаковал военную часть в Карачеве Брянской области. В тот же день взрывы еще были слышны в Белгородской области. Тогда же российские террористы заявили о работе ПВО.

Кроме этого 5 октября беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Курской, Белгородской области. В Красноярском крае произошел пожар.

По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, атаки якобы были в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах.

Старовойт сообщал, что были отключения электроснабжения.

Также 15 октября СБУ показала видео успешной атаки на электрическую подстанцию Красная Яруга в Белгородской области.

Конкретно к ней в том числе были подключены военные объекты РФ.