Более 20 БПЛА. В РФ снова заявили об атаке украинских дронов

Минобороны России заявило о ночной атаке 28 украинских дронов, якобы сбивших ПВО РФ.
Масштабная атака дронов на территорию РФ
На территории РФ 18 октября работали силы противовоздушной обороны. В частности, в Кремле сообщили о якобы сбитии воздушных целей.
Россияне заявили, что их ПВО якобы перехватило и уничтожило "28 украинских беспилотных летательных аппаратов" на Белгородской, Курской и акватории Черного моря.
В частности, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области России слышали звуки взрывов ночью 18 октября.
Взрывы в РФ
В последнее время на территории России участилось количество взрывов и пожаров. Зачастую их связывают с атаками неизвестных ударных беспилотников. В частности, 14 октября, в пляжном районе Сочи раздавались взрывы. Местами в округе выключился свет, а власти сообщили о якобы сбитии дронов.
Также недавно БПЛА якобы атаковал военную часть в Карачеве Брянской области. В тот же день взрывы еще были слышны в Белгородской области. Тогда же российские террористы заявили о работе ПВО.
Кроме этого 5 октября беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Курской, Белгородской области. В Красноярском крае произошел пожар.
По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, атаки якобы были в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах.
Старовойт сообщал, что были отключения электроснабжения.
Также 15 октября СБУ показала видео успешной атаки на электрическую подстанцию Красная Яруга в Белгородской области.
Конкретно к ней в том числе были подключены военные объекты РФ.
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