В Шойгу заявили о масштабной атаке украинских дронов на территорию РФ

Минобороны России заявило, что ночью 15 октября Украина якобы запустила 27 БПЛА в Россию.
Масштабная атака дронов на территорию РФ
На территории РФ 15 октября работали силы противовоздушной обороны. В частности, в Кремле сообщили о якобы сбитии воздушных целей.
В российском ведомстве сообщили о том, что якобы их ПВО перехватило 27 беспилотных летательных аппаратов.
В частности, отмечают в МО РФ, из них восемнадцать – над Курской областью и два – над Белгородской уничтожены в воздухе.
Также в ночь на 15 октября губернатор Курской области Руслан Старовойтов сообщил о якобы сбитии 12 БпЛА.
Сообщалось о по меньшей мере четырех сериях взрывов, последние звучали в 23:23. Губернатор Курской области Руслан Старовойтов заявил о якобы работе российской ПВО по беспилотникам.
Позже он сообщил о якобы сбитии 12 БПЛА, "запущенных со стороны Украины". В самом Курске и селе Зорино зафиксировано падение обломков, пострадавших якобы нет.
Взрывы в РФ
В последнее время на территории России участилось количество взрывов и пожаров. Зачастую их связывают с атаками неизвестных ударных беспилотников. В частности, 14 октября, в пляжном районе Сочи раздавались взрывы. Местами в округе выключился свет, а власти сообщили о якобы сбитии дронов.
Также недавно БПЛА якобы атаковал военную часть в Карачеве Брянской области. В тот же день взрывы еще были слышны в Белгородской области. Тогда же российские террористы заявили о работе ПВО.
Кроме этого 5 октября беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Курской, Белгородской области. В Красноярском крае произошел пожар.
По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, атаки якобы были в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах.
Старовойт сообщал, что были отключения электроснабжения.
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