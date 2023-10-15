В Шойгу заявили о масштабной атаке украинских дронов на территорию РФ

Минобороны России заявило, что ночью 15 октября Украина якобы запустила 27 БПЛА в Россию.

Масштабная атака дронов на территорию РФ

На территории РФ 15 октября работали силы противовоздушной обороны. В частности, в Кремле сообщили о якобы сбитии воздушных целей.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, – отметили в МО РФ. Поделиться

В российском ведомстве сообщили о том, что якобы их ПВО перехватило 27 беспилотных летательных аппаратов.

В частности, отмечают в МО РФ, из них восемнадцать – над Курской областью и два – над Белгородской уничтожены в воздухе.

Также в ночь на 15 октября губернатор Курской области Руслан Старовойтов сообщил о якобы сбитии 12 БпЛА.

Сообщалось о по меньшей мере четырех сериях взрывов, последние звучали в 23:23. Губернатор Курской области Руслан Старовойтов заявил о якобы работе российской ПВО по беспилотникам.

Позже он сообщил о якобы сбитии 12 БПЛА, "запущенных со стороны Украины". В самом Курске и селе Зорино зафиксировано падение обломков, пострадавших якобы нет.

Взрывы в РФ

В последнее время на территории России участилось количество взрывов и пожаров. Зачастую их связывают с атаками неизвестных ударных беспилотников. В частности, 14 октября, в пляжном районе Сочи раздавались взрывы. Местами в округе выключился свет, а власти сообщили о якобы сбитии дронов.

Также недавно БПЛА якобы атаковал военную часть в Карачеве Брянской области. В тот же день взрывы еще были слышны в Белгородской области. Тогда же российские террористы заявили о работе ПВО.

Кроме этого 5 октября беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Курской, Белгородской области. В Красноярском крае произошел пожар.

По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, атаки якобы были в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах.

Старовойт сообщал, что были отключения электроснабжения.