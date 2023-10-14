В Сочи раздалось несколько взрывов и исчез свет – видео

В небе над Сочи работала противовоздушная оборона.

Взрывы в Сочи

Как сообщают росСМИ, в городе раздалось 5-6 взрывов. В некоторых домах исчез свет.

Информация о пострадавших не поступала.

В Минобороны РФ сообщили, что противовоздушная оборона якобы уничтожила два беспилотника над акваторией Черного моря у побережья Краснодарского края.

Как в британской разведке оценивают атаки БПЛА по Сочи

В разведке Минобороны Великобритании отмечают, что атаки беспилотников по любимому курортному городу кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина и приближенных к нему олигархов свидетельствуют о том, что развязанной Россией войны против Украины страдают регионы, далекие от зоны боевых действий.

1 октября в результате атаки ударных БПЛА была повреждена вертолетная площадка в аэропорту Сочи.

До этого 20 сентября в результате аналогичной атаки дронов вспыхнул пожар на нефтебазе на территории вблизи аэропорта.