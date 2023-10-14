У Сочі пролунало кілька вибухів та зникло світло — відео
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У Сочі пролунало кілька вибухів та зникло світло — відео

Вибух
Джерело:  ONLINE.UA

У небі над Сочі працювала Протиповітряна оборона.

Вибухи у Сочі

Як повідомляють росЗМІ, у місті пролунало 5-6 вибухів. У деяких будинках зникло світло. 

Інформації про постраждалих не надходило.

У Міноборони РФ повідомили, що протиповітряна оборона нібито знищила два безпілотники над акваторією Чорного моря поблизу узбережжя Краснодарського краю.

Як в британській розвідці оцінюють атаки БпЛА по Сочі

У розвідці Міноборони Великої Британії зазначають, що атаки безпілотників по улюбленому курортному місту кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна та наближених до нього олігархів свідчать про те, що від розв’язаної Росією війни проти України страждають регіоні, далекі від зони бойових дій.

1 жовтня внаслідок атаки ударних БпЛА було пошкоджено вертолітний майданчик в аеропорту Сочі.

До цього 20 вересня внаслідок аналогічної атаки дронів спалахнула пожежа на нафтобазі на території поблизу аеропорту.

Удари поблизу міста є прикладом того, що війна безпосередньо впливає на російське населення далеко від українського кордону, - зазначають аналітики британської розвідки.

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