Ночная бавовна в Курске. Местные жители жалуются на взрывы — видео

В сеть уже активно выкладывают видео с камер наблюдения. На них можно услышать, что раздаются мощные взрывы.

Курск посетила "бавовна"

Поздно вечером 14 октября у жителей Курска были причины для волнений. Там звучали звуки взрывов. Местные власти активно рассказывали жителям о работе ПВО.

Как пишут телеграмм-каналы, в Курском районе якобы работает ПВО. Жителей призвали не паниковать и не переживать.

Местный губернатор Роман Старовойт просит местных сохранять спокойствие, не двигать обломки и не прикасаться к ним. Мол, существует угроза того, что они могут самоликвидироваться. Речь идет об обломках украинских дронов, которыми якобы атаковали регион.

В сеть уже активно выкладывают видео с камер наблюдения. На них можно услышать, что раздаются мощные "хлопки". Те же, которые местные власти пытаются назвать работой ПВО.

Атака дронов на Курск попала на видео

Украинские беспилотники успешно атаковали электрическую подстанцию в Курской области.

На фоне того, что российское Минобороны рассказывает, как "уничтожило 11 украинских беспилотников" в Курской области, источник УП в спецслужбе предоставил видео успешной атаки на электрическую подстанцию.

Именно к этой подстанции в том числе подключены важные военные объекты врага. На видео видно, как дроны точно отработали по цели.

Благодаря очередной спецоперации Службы безопасности оккупанты начинают понимать, что блекаут - не просто иностранное слово, а уже стоящая у них на пороге реальность. Если РФ и дальше будет обстреливать наши объекты инфраструктуры, получит в ответ еще больше "бавовны". Поделиться

Утром 29 сентября губернатор российской Курской области Роман Старовойт заявил, что с бизнесменов были сброшены взрывные устройства на подстанцию, в результате чего обесточены населенные пункты.

В слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница, – заявил он. Поделиться

Перед этим Старовойт сообщал о работе ПВО в Курском районе.