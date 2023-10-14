Нічна бавовна у Курську. Місцеві жителі скаржаться на вибухи — відео

У мережу вже активно викладають відео з камер спостереження. На них можна почути, що лунають потужні вибухи.

До Курська завітала “бавовна”

Пізно ввечері 14 жовтня мешканці Курська мали причини для хвилювань. Там лунали звуки вибухів. Місцева влада активно розказувала жителям про роботу ППО.

Як пишуть телеграм-канали, у Курському районі нібито працює ППО. Мешканців закликали не панікувати та не переживати.

Місцевий губернатор Роман Старовойт просить місцевих зберігати спокій, не рухати уламки і не торкатися до них. Мовляв, існує загроза того, що вони можуть самоліквідуватися. Йдеться про уламки українських дронів, якими начебто атакували регіон.

У мережу вже активно викладають відео з камер спостереження. На них можна почути, що лунають потужні "хлопкі". Ті самі, які місцева влада намагається назвати роботою ППО.

Атака дронів на Курськ потрапила на відео

Українські безпілотники успішно атакували електричну підстанцію у Курській області РФ.

На тлі того, що російське Міноборони розповідає, як "знищило 11 українських безпілотників" у Курській області, джерело УП в спецслужбі надало відео успішної атаки на електричну підстанцію.

Саме до цієї підстанції в тому числі були підключені важливі військові об‘єкти ворога. На відео видно, як дрони влучно відпрацювали по цілі.

Завдяки черговій спецоперації Служби безпеки окупанти починають розуміти, що блекаут - не просто іноземне слово, а реальність, яка уже стоїть у них на порозі. Якщо РФ і далі буде обстрілювати наші об’єкти інфраструктури, отримає у відповідь ще більше "бавовни". Поширити

Вранці 29 вересня губернатор російської Курської області Роман Старовойт заявив, що з бізпілотників було скинуто вибухові пристрої на підстанцію, в результаті чого знеструмлено населені пункти.

У слободі Білій Білівського району український безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію. Один із трансформаторів загорівся. Знеструмлено п’ять населених пунктів і лікарню, – заявив він. Поширити

Перед цим Старовойт повідомляв про роботу ППО в Курському районі.