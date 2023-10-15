У Шойгу заявили про масштабну атаку українських дронів на територію РФ

Міноборони Росії заявило, що вночі 15 жовтня Україна нібито запустила 27 БпЛА на Росію.

Масштабна атака дронів на територію РФ

На території РФ 15 жовтня працювали сили протиповітряної оборони. Зокрема у Кремлі повідомили про нібито збиття повітряних цілей.

Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації, – зазначили в МО РФ. Поширити

У російському відомстві повідомили про те, що нібито їхня ППО перехопила 27 безпілотних літальних апаратів.

Зокрема, зазначають у МО РФ, з них вісімнадцять – над Курською областю і два – над Бєлгородською знищено в повітрі.

Також в ніч на 15 жовтня губернатор Курської області Руслан Старовойтов повідомив про нібито збиття 12 БпЛА.

Повідомлялось про щонайменше чотири серії вибухів, останні лунали о 23:23. Губернатор Курської області Руслан Старовойтов заявив про нібито роботу російської ППО по безпілотникам.

Пізніше він повідомив про нібито збиття 12 БпЛА, "запущених з боку України". В самому Курську та селі Зоріно зафіксовано падіння уламків, постраждалих буцімто немає.

Вибухи у РФ

Останнім часом на території Росії почастішала кількість вибухів та пожеж. Часто їх пов'язують з атаками невідомих ударних безпілотників. Зокрема 14 жовтня, в пляжному районі Сочі лунали вибухи. Місцями в окрузі вимкнулось світло, а влада повідомила про нібито збиття дронів.

Також нещодавно БпЛА нібито атакував військову частину у Карачеві Брянської області. У той самий день вибухи ще було чутно в Бєлгородській області. Тоді ж російські терористи заявили про роботу ППО.

Окрім цього 5 жовтня безпілотники атакували об'єкти інфраструктури у Курській, Білгородської області. У Красноярському краї сталася пожежа.

За словами губернатора Курській області Романа Старовойта, атаки нібито були у Суджанському, Коренівському і Глушківському районах.

Старовойт повідомляв, що були відключення електропостачання.