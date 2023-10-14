В Москве вспыхнул масштабный пожар — видео и фото
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В Москве вспыхнул масштабный пожар — видео и фото

Пожар
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Источник:  ONLINE.UA

Пожар возник якобы на территории склада. Что именно хранилось в складских помещениях – неизвестно.

В Москве вспыхнул склад

Как сообщают росСМИ, пожар вспыхнул в не эксплуатируемом здании на территории промзоны в восточной части Москвы.

По данным ведомства, там загорелись якобы покрышки и мусор. По предварительным данным, пострадавших нет.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит горение в неэксплуатированном здании в промзоне, горят мусор и покрышки. Пожарные немедленно приступили к ликвидации пожара. Предварительно пострадавших нет, – уточнили в МЧС РФ.

На территории РФ участились пожары

Напомним, 11 октября под Москвой загорелся местный рынок. Пока неизвестна причина пожара и причастны ли к этому украинские спецслужбы.

Ранее в российском Красноярском крае произошел масштабный пожар на предприятии по производству паллет и производственного здания, и площадь возгорания составляла более двух тысяч квадратных метров. Пожарным удалось локализовать открытое горение.

Пожарные боролись с огнем на предприятии еще со вчерашнего вечера. Еще 4 октября российские МЧСники заявляли, что не допустили распространения пожара на соседние здания, и впоследствии рассказали о локализации.

В результате масштабного огненного ЧП в Красноярском крае в Емельяновском районе, по данным экстренных служб, никто не пострадал.

По данным российского пропагандистского агентства ТАСС, в Красноярске на территории предприятия на открытой территории вспыхнули паллеты на площади 2 тыс. кв. м и производственное здание площадью 200 кв. м.

Рядом с горящими паллетами находится сервис грузовых машин, добавили представители оперативных служб российским СМИ.

Также в Брянске на территории России вечером, 12 октября, раздался мощный взрыв и вспыхнул масштабный пожар.

По информации губернатора региона Александра Богомаза, причиной взрыва и пожара в районе местного мясокомбината стала якобы атака БпЛА по городам.

Беспилотник вроде бы приглушили силы РЭБ. Во время падения сдетонировало взрывное устройство.

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