Под Москвой загорелся местный рынок. Масштабный пожар пытаются локализовать соответствующие службы.
В Подмосковье возник масштабный пожар
Как известно, пожар возник в Химках. Там вспыхнул рынок. Пожарные пытаются локализовать огонь.
Пока неизвестна причина пожара и причастны ли к этому украинские спецслужбы.
Пожар в Красноярском крае
Ранее в российском Красноярском крае произошел масштабный пожар на предприятии по производству паллет и производственного здания, и площадь возгорания составляла более двух тысяч квадратных метров. Пожарным удалось локализовать открытое горение.
Пожарные боролись с огнем на предприятии еще со вчерашнего вечера. Еще 4 октября российские МЧСники заявляли, что не допустили распространения пожара на соседние здания, и впоследствии рассказали о локализации.
В результате масштабного огненного ЧП в Красноярском крае в Емельяновском районе, по данным экстренных служб, никто не пострадал.
По данным российского пропагандистского агентства ТАСС, в Красноярске на территории предприятия на открытой территории вспыхнули паллеты на площади 2 тыс. кв. м и производственное здание площадью 200 кв. м.
Рядом с горящими паллетами находится сервис грузовых машин, добавили представители оперативных служб российским СМИ.
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