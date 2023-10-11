В Подмосковье вспыхнул масштабный пожар – видео
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Проиcшествия
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В Подмосковье вспыхнул масштабный пожар – видео

Пожар
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Под Москвой загорелся местный рынок. Масштабный пожар пытаются локализовать соответствующие службы.

В Подмосковье возник масштабный пожар

Как известно, пожар возник в Химках. Там вспыхнул рынок. Пожарные пытаются локализовать огонь.

Пока неизвестна причина пожара и причастны ли к этому украинские спецслужбы.

Пожар в Красноярском крае

Ранее в российском Красноярском крае произошел масштабный пожар на предприятии по производству паллет и производственного здания, и площадь возгорания составляла более двух тысяч квадратных метров. Пожарным удалось локализовать открытое горение.

Пожарные боролись с огнем на предприятии еще со вчерашнего вечера. Еще 4 октября российские МЧСники заявляли, что не допустили распространения пожара на соседние здания, и впоследствии рассказали о локализации.

В результате масштабного огненного ЧП в Красноярском крае в Емельяновском районе, по данным экстренных служб, никто не пострадал.

По данным российского пропагандистского агентства ТАСС, в Красноярске на территории предприятия на открытой территории вспыхнули паллеты на площади 2 тыс. кв. м и производственное здание площадью 200 кв. м.

Рядом с горящими паллетами находится сервис грузовых машин, добавили представители оперативных служб российским СМИ.

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