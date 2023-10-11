У Підмосковʼї спалахнула масштабна пожежа — відео

У Підмосковʼї виникла масштабна пожежа

Як наразі відомо пожежа виникла в Хімках. Там спалахнув ринок. Пожежники намагаються локалізувати вогонь.

Наразі невідома причина пожежі та чи причетні до цього українські спецслужби.

Пожежа у Красноярському краї

Раніше російському Красноярському краї сталася масштабна пожежа на підприємстві з виробництва палет та виробничої будівлі, і площа займання становила понад дві тисячі квадратних метрів. Пожежникам вдалося локалізувати відкрите горіння.

Пожежники боролися з вогнем на підприємстві ще з учорашнього вечора. Так, ще 4 жовтня російські МНСники заявляли, що не допустили поширення пожежі на сусідні будівлі, і згодом розповіли про локалізацію.

Внаслідок масштабного вогняного НП у Красноярському краї в Омелянівському районі, за даними екстрених служб, ніхто не постраждав.

За даними російського пропагандистського агентства ТАСС, у Красноярську на території підприємства на відкритій території спалахнули палети на площі 2 тис. кв. м та виробнича будівля на площі 200 кв. м.

Поряд з палетами, що горять, знаходиться сервіс вантажних машин, додали представники оперативних служб російським ЗМІ.