У Підмосковʼї спалахнула масштабна пожежа — відео

Під Москвою загорівся місцевий ринок. Масштабну пожежу намагаються локалізувати відповідні служби.
У Підмосковʼї виникла масштабна пожежа
Як наразі відомо пожежа виникла в Хімках. Там спалахнув ринок. Пожежники намагаються локалізувати вогонь.
Наразі невідома причина пожежі та чи причетні до цього українські спецслужби.
Пожежа у Красноярському краї
Раніше російському Красноярському краї сталася масштабна пожежа на підприємстві з виробництва палет та виробничої будівлі, і площа займання становила понад дві тисячі квадратних метрів. Пожежникам вдалося локалізувати відкрите горіння.
Пожежники боролися з вогнем на підприємстві ще з учорашнього вечора. Так, ще 4 жовтня російські МНСники заявляли, що не допустили поширення пожежі на сусідні будівлі, і згодом розповіли про локалізацію.
Внаслідок масштабного вогняного НП у Красноярському краї в Омелянівському районі, за даними екстрених служб, ніхто не постраждав.
За даними російського пропагандистського агентства ТАСС, у Красноярську на території підприємства на відкритій території спалахнули палети на площі 2 тис. кв. м та виробнича будівля на площі 200 кв. м.
Поряд з палетами, що горять, знаходиться сервіс вантажних машин, додали представники оперативних служб російським ЗМІ.
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