В российском Белгороде из-за падения дрона вспыхнул пожар – двое погибших
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В российском Белгороде из-за падения дрона вспыхнул пожар – двое погибших

Пожар
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В российском Белгороде жители слышали взрывы, а затем на месте возник пожар. Пока известно о двух погибших.

Что известно о взрывах в Белгороде

Ночью на окраине Белгорода российская ПВО якобы сбила беспилотник, который из-за падения уничтожил два дома и убил двух человек.

Об этом написал местный губернатор Гладков, но в то же время добавил, что «в результате взрыва» повреждены несколько домов, автомобили. Еще два человека в больнице в тяжелом состоянии.

Два человека погибли во время падения беспилотника под Белгородом, под завалами дома может оставаться ребенок, - сообщил губернатор.

По словам Министерства обороны РФ, беспилотник был украинским. ВСУ инцидент не комментировали.

Около 23:50 по московскому времени 11 октября средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, - заявили в министерстве.

Губернатор Белгородской области сообщил, что беспилотник сбили, но обломки упали на жилой дом. Произошло возгорание.

В Белгородской области жалуются на обстрелы со стороны ВСУ

Как заявил 5 октября Вячеслав Гладков, под повторным обстрелом Вооруженных сил Украины якобы оказались сразу несколько населённых пунктов Шебекинского городского округа.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Губернатор Белгородской области публично жалуется, что в поселке Шебекинский повреждены 8 частных домовладений, 1 автомобиль и 1 автобус.

В Шебекино часть снарядов прилетела в центр города. Есть прямое попадание в здание неработающей пекарни и ремонтируемый торговый центр. Также обломками снарядов изрубили два административных здания и один коммерческий павильон. Оперативные службы находятся на месте. В ближайшее время начнется обход подворий территорий, пишет Гладков.

Кроме этого, 5 октября беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Курской, Белгородской области. В Красноярском крае произошел пожар.

По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, атаки якобы были в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах.

Старовойт сообщал, что были отключения электроснабжения.

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ONLINE.UA
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