В российском Белгороде из-за падения дрона вспыхнул пожар – двое погибших

В российском Белгороде жители слышали взрывы, а затем на месте возник пожар. Пока известно о двух погибших.
Что известно о взрывах в Белгороде
Ночью на окраине Белгорода российская ПВО якобы сбила беспилотник, который из-за падения уничтожил два дома и убил двух человек.
Об этом написал местный губернатор Гладков, но в то же время добавил, что «в результате взрыва» повреждены несколько домов, автомобили. Еще два человека в больнице в тяжелом состоянии.
По словам Министерства обороны РФ, беспилотник был украинским. ВСУ инцидент не комментировали.
Губернатор Белгородской области сообщил, что беспилотник сбили, но обломки упали на жилой дом. Произошло возгорание.
В Белгородской области жалуются на обстрелы со стороны ВСУ
Как заявил 5 октября Вячеслав Гладков, под повторным обстрелом Вооруженных сил Украины якобы оказались сразу несколько населённых пунктов Шебекинского городского округа.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Губернатор Белгородской области публично жалуется, что в поселке Шебекинский повреждены 8 частных домовладений, 1 автомобиль и 1 автобус.
Кроме этого, 5 октября беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Курской, Белгородской области. В Красноярском крае произошел пожар.
По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, атаки якобы были в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах.
Старовойт сообщал, что были отключения электроснабжения.
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