У російському Бєлгороді через падіння дрона спалахнула пожежа — двоє загиблих

У російському Бєлгороді жителі чули вибухи, а після на місці виникла пожежа. Наразі відомо про двох загиблих.

Що відомо про вибухи в Бєлгороді

Уночі на околиці Бєлгорода російська ППО нібито збила безпілотник, який через падіння знищив два будинки й убив двох людей.

Про це написав місцевий губернатор Гладков, але водночас додав, що «у результаті вибуху» пошкоджені кілька будинків, автомобілі. Ще двоє людей у лікарні у тяжкому стані.

Дві людини загинули під час падіння безпілотника під Бєлгородом, під завалами будинку може залишатися дитина, - повідомив губернатор. Поширити

За словами Міністерства оборони РФ, безпілотник був українським. ЗСУ інцидент не коментували.

Близько 23.50 за московським часом 11 жовтня засоби ППО знищили український безпілотник літакового типу над Бєлгородською областю, - заявили в міністерстві. Поширити

Губернатор Бєлгородської області повідомив, що безпілотник збили, але уламки впали на житловий будинок. Сталося загоряння.

У Бєлгородські області скаржаться на обстріли з боку ЗСУ

Як заявив 5 жовтня В’ячеслав Гладков, під повторним обстрілом Збройних сил України нібито опинилися одразу декілька населених пунктів Шебекинського міського округу.

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Губернатор Бєлгородської області публічно бідкається, що у селищі Шебекінський пошкоджено 8 приватних домоволодінь, 1 автомобіль та 1 автобус.

У Шебекіно частина снарядів прилетіла до центру міста. Є пряме попадання в будівлю непрацюючої пекарні та торговий центр, що ремонтується. Також уламками снарядів посікли дві адміністративні будівлі та один комерційний павільйон. Оперативні служби перебувають на місці. Найближчим часом розпочнеться обхід подвір'їв територій, - пише Гладков. Поширити

Окрім цього 5 жовтня безпілотники атакували об'єкти інфраструктури у Курській, Білгородської області. У Красноярському краї сталася пожежа.

За словами губернатора Курській області Романа Старовойта, атаки нібито були у Суджанському, Коренівському і Глушківському районах.

Старовойт повідомляв, що були відключення електропостачання.