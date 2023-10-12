У російському Бєлгороді через падіння дрона спалахнула пожежа — двоє загиблих

У російському Бєлгороді жителі чули вибухи, а після на місці виникла пожежа. Наразі відомо про двох загиблих.
Що відомо про вибухи в Бєлгороді
Уночі на околиці Бєлгорода російська ППО нібито збила безпілотник, який через падіння знищив два будинки й убив двох людей.
Про це написав місцевий губернатор Гладков, але водночас додав, що «у результаті вибуху» пошкоджені кілька будинків, автомобілі. Ще двоє людей у лікарні у тяжкому стані.
За словами Міністерства оборони РФ, безпілотник був українським. ЗСУ інцидент не коментували.
Губернатор Бєлгородської області повідомив, що безпілотник збили, але уламки впали на житловий будинок. Сталося загоряння.
У Бєлгородські області скаржаться на обстріли з боку ЗСУ
Як заявив 5 жовтня В’ячеслав Гладков, під повторним обстрілом Збройних сил України нібито опинилися одразу декілька населених пунктів Шебекинського міського округу.
За попередніми даними, ніхто не постраждав.
Губернатор Бєлгородської області публічно бідкається, що у селищі Шебекінський пошкоджено 8 приватних домоволодінь, 1 автомобіль та 1 автобус.
Окрім цього 5 жовтня безпілотники атакували об'єкти інфраструктури у Курській, Білгородської області. У Красноярському краї сталася пожежа.
За словами губернатора Курській області Романа Старовойта, атаки нібито були у Суджанському, Коренівському і Глушківському районах.
Старовойт повідомляв, що були відключення електропостачання.
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