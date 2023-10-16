ЗСУ дронами атакували позиції армії РФ на лівобережжі Дніпра — відео

Українські дрони атакують

Сили оборони України виявили позиції росіян на лівому березі Дніпра та за допомогою дронів атакували їх. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України у Facebook.

Зазначається, що росіян атакували бійці херсонського Корпусу оперативно-раптової дії з представниками Сил територіальної оборони.

На відео можна побачити, як українські бійці вдарили по позиціях окупантів на лівому березі Дніпра.

ЗСУ знищують підрозділи армії РФ

Українські бійці на Таврійському напрямку продовжують завдавати втрат російським загарбникам. Зокрема, за минулу добу ЗСУ знищили майже 500 окупантів та 80 одиниць військової техніки ворога.

Також українські бійці на Бахмутському напрямку знищили військову техніку росіян на 1,8 млн дол.

За даними Генштабу України, втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 16 жовтня, склали 860 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 288 630 військових. Крім того, ЗСУ знищили 17 танків, 44 артсистеми, літак та гелікоптер.