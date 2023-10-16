Українська "Армія дронів" за тиждень рекордно знищила бойову техніку армії РФ

Під час російського наступу на Авдіївку українські дрони ефективно показали себе в обороні та знищенні техніки ворога: 101 гармати, 88 броньованих машин, 75 танків.
“Армія дронів” поставила абсолютний рекорд
За тиждень Сили оборони за допомогою безпілотників уразили 428 одиниць російської техніки.
Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook.
Під час російського наступу на Авдіївку безпілотники дуже ефективно показали себе в обороні та знищенні техніки. Тож у росіян мінус 101 гармата, 88 броньованих машин, 75 танків та купа іншого обладнання.
"Армія дронів" побила рекорд з ураження артилерії РФ
За його словами, загалом оператори безпілотників уразили 220 одиниць ворожої техніки, зокрема 33 танки, 41 вантажівка й "купа іншого обладнання".
А дрон-камікадзе українських прикордонників штурмової бригади "Гвардії наступу" пошкодив командний пункт росіян на Куп’янському напрямку.
Результат вдалого використання дрону прикордонниками – пошкоджений позашляховик та частина будівлі.
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