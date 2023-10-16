Українська "Армія дронів" за тиждень рекордно знищила бойову техніку армії РФ

Під час російського наступу на Авдіївку українські дрони ефективно показали себе в обороні та знищенні техніки ворога: 101 гармати, 88 броньованих машин, 75 танків.

“Армія дронів” поставила абсолютний рекорд

За тиждень Сили оборони за допомогою безпілотників уразили 428 одиниць російської техніки.

Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook.

Абсолютний рекорд від Армії дронів — бійці уразили 428 одиниць російської техніки за тиждень. Поширити

Під час російського наступу на Авдіївку безпілотники дуже ефективно показали себе в обороні та знищенні техніки. Тож у росіян мінус 101 гармата, 88 броньованих машин, 75 танків та купа іншого обладнання.

Дякую нашим героям, які в надскладних умовах тримають оборону та активно уражають окупантів, – додав Федоров. Поширити

"Армія дронів" побила рекорд з ураження артилерії РФ

Армія дронів уразила рекордну кількість російської артилерії – звіт за тиждень. У росіян – мінус 69 гармат і 17 самохідних артилерійських установок. Більше ураженої арти – менше снарядів по позиціях наших військових та прифронтових містах, – зазначив Михайло Федоров. Поширити

За його словами, загалом оператори безпілотників уразили 220 одиниць ворожої техніки, зокрема 33 танки, 41 вантажівка й "купа іншого обладнання".

А дрон-камікадзе українських прикордонників штурмової бригади "Гвардії наступу" пошкодив командний пункт росіян на Куп’янському напрямку.

Під час проведення аеророзвідки на Куп’янському напрямку прикордонники штурмової бригади "Сталевий кордон" "Гвардії наступу" виявили командний пункт ворога.Туди одразу ж направився дрон-камікадзе, який "тихенько" зробив свою справу. Поширити

Результат вдалого використання дрону прикордонниками – пошкоджений позашляховик та частина будівлі.