Украинская "Армия дронов" за неделю рекордно уничтожила боевую технику армии РФ

Во время российского наступления на Авдеевку украинские дроны эффективно показали себя в обороне и уничтожении техники врага: 101 пушки, 88 бронированных машин, 75 танков.
"Армия дронов" поставила абсолютный рекорд
За неделю Силы обороны с помощью беспилотников поразили 428 единиц российской техники.
Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.
Во время российского наступления на Авдеевку беспилотники очень эффективно проявили себя в обороне и уничтожении техники. Так что у россиян минус 101 пушка, 88 бронированных машин, 75 танков и куча другого оборудования.
"Армия дронов" побила рекорд по поражению артиллерии РФ
По его словам, всего операторы беспилотников поразили 220 единиц вражеской техники, в том числе 33 танка, 41 грузовик и "куча другого оборудования".
А дрон-камикадзе украинских пограничников штурмовой бригады "Гвардии наступления" повредил командный пункт россиян на Купянском направлении.
Результат удачного использования дрона пограничниками – поврежден внедорожник и часть здания.
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