Украинская "Армия дронов" за неделю рекордно уничтожила боевую технику армии РФ

Во время российского наступления на Авдеевку украинские дроны эффективно показали себя в обороне и уничтожении техники врага: 101 пушки, 88 бронированных машин, 75 танков.

"Армия дронов" поставила абсолютный рекорд

За неделю Силы обороны с помощью беспилотников поразили 428 единиц российской техники.

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

Абсолютный рекорд от Армии дронов – бойцы поразили 428 единиц российской техники за неделю. Поделиться

Во время российского наступления на Авдеевку беспилотники очень эффективно проявили себя в обороне и уничтожении техники. Так что у россиян минус 101 пушка, 88 бронированных машин, 75 танков и куча другого оборудования.

Благодарю наших героев, которые в сверхсложных условиях держат оборону и активно поражают оккупантов, – добавил Федоров. Поделиться

"Армия дронов" побила рекорд по поражению артиллерии РФ

Армия дронов поразила рекордное количество российской артиллерии – отчет за неделю. У россиян – минус 69 орудий и 17 самоходных артиллерийских установок. Больше пораженной арты – меньше снарядов по позициям наших военных и прифронтовых городов, – отметил Михаил Федоров. Поделиться

По его словам, всего операторы беспилотников поразили 220 единиц вражеской техники, в том числе 33 танка, 41 грузовик и "куча другого оборудования".

А дрон-камикадзе украинских пограничников штурмовой бригады "Гвардии наступления" повредил командный пункт россиян на Купянском направлении.

Во время проведения аэроразведки на Купянском направлении пограничники штурмовой бригады "Стальная граница" "Гвардии наступления" обнаружили командный пункт врага. Туда сразу же направился дрон-камикадзе, который "тихонько" сделал свое дело. Поделиться

Результат удачного использования дрона пограничниками – поврежден внедорожник и часть здания.