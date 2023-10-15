В Белгородской области снова "бавона". Дроны атаковали электрическую подстанцию.
Дроны атаковали электрическую подстанцию в Белгородской области
СБУ показала видео успешной атаки на электрическую подстанцию Красная Яруга в Белгородской области.
Конкретно к ней в том числе были подключены военные объекты РФ. На видео видно, как дроны точно отработали по цели.
В СБУ предупредили, что оккупанты получат ответ на многочисленные обстрелы энергоинфраструктуры Украины.
Атака дронами на электрические подстанции в РФ
Утром 29 сентября губернатор российской Курской области Роман Старовойт заявлял, что с бизнесменов были сброшены взрывные устройства на подстанцию, в результате чего обесточены населенные пункты.
Перед этим Старовойт сообщал о работе ПВО в Курском районе.
Служба безопасности Украины 26 сентября с дрона сбросила взрывчатку на электроподстанцию в селе Снагость Курской области РФ. Без света осталось семь населенных пунктов.
В результате без света остались семь населенных пунктов.
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