В Белгородской области снова "бавона". Дроны атаковали электрическую подстанцию.

Дроны атаковали электрическую подстанцию в Белгородской области

СБУ показала видео успешной атаки на электрическую подстанцию Красная Яруга в Белгородской области.

Конкретно к ней в том числе были подключены военные объекты РФ. На видео видно, как дроны точно отработали по цели.

В СБУ предупредили, что оккупанты получат ответ на многочисленные обстрелы энергоинфраструктуры Украины.

Атака дронами на электрические подстанции в РФ

Утром 29 сентября губернатор российской Курской области Роман Старовойт заявлял, что с бизнесменов были сброшены взрывные устройства на подстанцию, в результате чего обесточены населенные пункты.

В слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница, — заявил он. Поделиться

Перед этим Старовойт сообщал о работе ПВО в Курском районе.

Служба безопасности Украины 26 сентября с дрона сбросила взрывчатку на электроподстанцию в селе Снагость Курской области РФ. Без света осталось семь населенных пунктов.

В результате без света остались семь населенных пунктов.