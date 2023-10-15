Британская разведка назвала одну из главных целей ударов Украины по территории РФ

Железная дорога остается одной из главных целей для ударов Украины. РФ использует его для перемещения живой силы и оружия.

Почему Украина атакует железную дорогу РФ

Как сообщает британская разведка, Россия использует свои железнодорожные сети для перемещения боеприпасов, бронетехники, топлива и личного состава в Украину. Потому железная дорога остается одной из главных целей для ударов Украины.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 October 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/OFwNCzdosf — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 15, 2023

При этом российские оккупанты активно используют также железную дорогу на оккупированной территории Украины. Хотя железная дорога остается уязвимой для артиллерии, ракет и диверсий.

В разведке добавили, что в предыдущих конфликтах истощение железной дороги требовало постоянных и точных атак с воздуха и земли.

По данным разведчиков, Россия продолжает поддерживать и совершенствовать железную дорогу в Украине, в частности, строит новую ветку в Мариуполь. Это, возможно, может ускорить логистику на Запорожский фронт. Для стройки РФ употребляет гражданских подрядчиков и технику.

Новая линейка (вблизи Мариуполя - ред.) входит в условную номенклатуру украинских высокоточных ударных систем большой дальности, - отмечает разведка. Поделиться

В Мелитополе взорвали колею

13 октября подразделение Движения сопротивления ССО взорвало железнодорожный путь во временно оккупированном Мелитополе, что отрежет оккупантов от поставок боеприпасов и топлива в Запорожском направлении.

Взрыв повредил железнодорожное полотно и поезд, доставлявший боеприпасы и топливо русской армии.

Центр Национального Сопротивления сообщал, что партизаны взорвали поезд, ежедневно возивший из Крыма в Мелитополь и Днепрорудный боеприпасы и топливо, а в обратном направлении поврежденную технику и награбленное в виде железной руды, зерна и другого имущества.

В результате взрыва было повреждено 150 метров железной дороги и тепловоз.

Это уже десятая диверсия на железной дороге за 2023 год, совершенная партизанами Запорожской области.