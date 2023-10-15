Британская разведка назвала одну из главных целей ударов Украины по территории РФ

Железная дорога остается одной из главных целей для ударов Украины. РФ использует его для перемещения живой силы и оружия.
Почему Украина атакует железную дорогу РФ
Как сообщает британская разведка, Россия использует свои железнодорожные сети для перемещения боеприпасов, бронетехники, топлива и личного состава в Украину. Потому железная дорога остается одной из главных целей для ударов Украины.
При этом российские оккупанты активно используют также железную дорогу на оккупированной территории Украины. Хотя железная дорога остается уязвимой для артиллерии, ракет и диверсий.
В разведке добавили, что в предыдущих конфликтах истощение железной дороги требовало постоянных и точных атак с воздуха и земли.
По данным разведчиков, Россия продолжает поддерживать и совершенствовать железную дорогу в Украине, в частности, строит новую ветку в Мариуполь. Это, возможно, может ускорить логистику на Запорожский фронт. Для стройки РФ употребляет гражданских подрядчиков и технику.
В Мелитополе взорвали колею
13 октября подразделение Движения сопротивления ССО взорвало железнодорожный путь во временно оккупированном Мелитополе, что отрежет оккупантов от поставок боеприпасов и топлива в Запорожском направлении.
Взрыв повредил железнодорожное полотно и поезд, доставлявший боеприпасы и топливо русской армии.
Центр Национального Сопротивления сообщал, что партизаны взорвали поезд, ежедневно возивший из Крыма в Мелитополь и Днепрорудный боеприпасы и топливо, а в обратном направлении поврежденную технику и награбленное в виде железной руды, зерна и другого имущества.
В результате взрыва было повреждено 150 метров железной дороги и тепловоз.
Это уже десятая диверсия на железной дороге за 2023 год, совершенная партизанами Запорожской области.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-