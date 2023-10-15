Потери русской армии в личном составе также продолжают расти.
ВСУ уничтожили несколько единиц техники армии РФ
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что в Донецкой области защитники сбили вражеский самолет СУ-25, а также уничтожили БМПТ "Терминатор" и тяжелую огнеметную систему залпового огня "Сонцепек".
Тарнавский отметил, что Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на юге Украины и наступательную операцию на Мелитопольском направлении.
За прошедшие сутки враг нанес 27 авиационных ударов, провел 49 боевых столкновений, кроме того совершил 901 артобстрел.
Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1876 огневых задач.
Успехи украинской армии на Таврическом направлении
Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский, за 11 октября ВСУ уничтожили почти 100 единиц военной техники россиян, среди которых самолет Су-25 и БМПТ "Терминатор".
По его словам, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении – улучшили тактическое положение западнее Роботиного.
Общие потери русской армии составили 750 человек.
Также украинские бойцы уничтожили 98 единиц военной техники противника, в том числе:
18 танков;
59 ББМ;
5 артиллерийских систем;
1 РСЗО;
самолет Су-25;
8 БПЛА;
2 автомобиля;
3 единицы специальной техники.
Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов и еще 2 важных объекта российских войск.
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