Українські військові збили СУ-25, знищили БМПТ "Термінатор" і систему "Сонцепьок" росіян — Тарнавський

Втрати російської армії в особовому складі також продовжують зростати.

ЗСУ знищили кілька одиниць техніки армії РФ

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що на Донеччині захисники збили ворожий літак СУ-25, а також знищили БМПТ "Термінатор" і важку вогнеметну систему залпового вогню "Сонцепьок".

Бойова робота триває, – написав Тарнавський. Поширити

Тарнавський зазначив, що Сили оборони України продовжують ведення оборони на півдні України та наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Протягом минулої доби ворог завдав 27 авіаційних ударів, провів 49 бойових зіткнень, окрім того здійснив 901 артобстріл.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1876 вогневих завдань.

Успіхи української армії на Таврійському напрямку

Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, за 11 жовтня ЗСУ знищили майже 100 одиниць військової техніки росіян, серед якої літак Су-25 та БМПТ "Термінатор.

За його словами, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку - покращили тактичне положення західніше Роботиного.

Загальні втрати російської армії склали 750 осіб.

Також українські бійці знищили 98 одиниць військової техніки противника, зокрема:

18 танків;

59 ББМ;

5 артилерійських систем;

1 РСЗВ;

літак Су-25;

8 БПЛА;

2 автомобілі;

3 одиниці спеціальної техніки.

Окрім того, було знищено склад боєприпасів та ще 2 важливих об'єкти російських військ.