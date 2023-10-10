Армія РФ збільшила військову активність на Таврійському напрямку — Тарнавський

Злочинна армія РФ збільшила кількість атак та обстрілів на Таврійському напрямку, однак українські військові тримають оборону і продовжують наступ.

Що відомо про ситуацію на Таврійському напрямку

За словами командувача Оперативно-Стратегічного угруповання Сил оборони “Таврія”, бригадного генерала Олександра Тарнавського, злочинці армїі РФ активізувались на цій ділянці фронту.

Окупанти збільшили активність - на Таврійському напрямку тривають бої. Протягом минулої доби ворог завдав 19 авіаційних ударів, провів 26 бойових зіткнень, окрім того - здійснив 705 артобстрілів. Підрозділи ракетних військ та артиле–рії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1415 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 169 осіб Поширити

Українським оборонцям на цьому напрямку за день вдалося знищити 7 одиниць військової техніки противника.

Зокрема, 1 танк, 3 артилерійських системи, 3 одиниці автомобільної техніки.

Також знищено 2 склади боєприпасів ворога.

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

За інформацією керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша у коментарі журналістам “Суспільного”, злочинна армія РФ зранку обстрілює населений пункт, а на північ від міста тривають важкі бої.

Барабаш зазначив , що російські окупанти з шостої ранку масовано обстрілюють Авдіївку з танків, ствольної артилерії та РСЗВ “Град”.

Він зазначив, що поки що інформації про загиблих чи поранених цивільних немає.

Останнім часом військові відзначають збільшення кількості атак ворога в районах Авдіївки та Мар'їнки — армія РФ хоче прорвати українську оборону та вийти на оперативний простір.