Армія РФ збільшила військову активність на Таврійському напрямку — Тарнавський

Злочинна армія РФ збільшила кількість атак та обстрілів на Таврійському напрямку, однак українські військові тримають оборону і продовжують наступ.
Що відомо про ситуацію на Таврійському напрямку
За словами командувача Оперативно-Стратегічного угруповання Сил оборони “Таврія”, бригадного генерала Олександра Тарнавського, злочинці армїі РФ активізувались на цій ділянці фронту.
Українським оборонцям на цьому напрямку за день вдалося знищити 7 одиниць військової техніки противника.
Зокрема, 1 танк, 3 артилерійських системи, 3 одиниці автомобільної техніки.
Також знищено 2 склади боєприпасів ворога.
Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки
За інформацією керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша у коментарі журналістам “Суспільного”, злочинна армія РФ зранку обстрілює населений пункт, а на північ від міста тривають важкі бої.
Барабаш зазначив, що російські окупанти з шостої ранку масовано обстрілюють Авдіївку з танків, ствольної артилерії та РСЗВ “Град”.
Він зазначив, що поки що інформації про загиблих чи поранених цивільних немає.
Останнім часом військові відзначають збільшення кількості атак ворога в районах Авдіївки та Мар'їнки — армія РФ хоче прорвати українську оборону та вийти на оперативний простір.
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