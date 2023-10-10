Армия РФ увеличила военную активность на Таврическом направлении.

Преступная армия РФ увеличила количество атак и обстрелов на Таврическом направлении, однако украинские военные держат оборону и продолжают наступление.
Что известно о ситуации на Таврическом направлении
По словам командующего Оперативно-Стратегической группировкой Сил обороны "Таврия", бригадного генерала Александра Тарнавского, преступники армии РФ активизировались на этом участке фронта.
Украинским защитникам в этом направлении за день удалось уничтожить 7 единиц военной техники противника.
В частности, 1 танк, 3 артиллерийские системы, 3 единицы автомобильной техники.
Также уничтожены 2 склада боеприпасов врага.
Что известно о ситуации в районе Авдеевки
По информации руководителя Авдеевской МВА Виталия Барабаша в комментарии журналистам "Общественного", преступная армия РФ утром обстреливает населенный пункт, а к северу от города продолжаются тяжелые бои.
Барабаш отметил , что российские кафиры с шести утра массированно обстреливают Авдеевку из танков, ствольной артиллерии и РСЗО "Град".
Он отметил, что пока информации о погибших или раненых гражданских нет.
В последнее время военные отмечают увеличение количества атак врага в районах Авдеевки и Марьинки – армия РФ хочет прорвать украинскую оборону и выйти на оперативное пространство.
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