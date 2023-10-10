Армия РФ увеличила военную активность на Таврическом направлении.

Преступная армия РФ увеличила количество атак и обстрелов на Таврическом направлении, однако украинские военные держат оборону и продолжают наступление.

Что известно о ситуации на Таврическом направлении

По словам командующего Оперативно-Стратегической группировкой Сил обороны "Таврия", бригадного генерала Александра Тарнавского, преступники армии РФ активизировались на этом участке фронта.

Оккупанты увеличили активность - на Таврическом направлении продолжаются бои. За прошедшие сутки враг нанес 19 авиационных ударов, провел 26 боевых столкновений, кроме того - совершил 705 артобстрелов. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1415 огневых задач. Общие потери врага составили 169 человек Поделиться

Украинским защитникам в этом направлении за день удалось уничтожить 7 единиц военной техники противника.

В частности, 1 танк, 3 артиллерийские системы, 3 единицы автомобильной техники.

Также уничтожены 2 склада боеприпасов врага.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

По информации руководителя Авдеевской МВА Виталия Барабаша в комментарии журналистам "Общественного", преступная армия РФ утром обстреливает населенный пункт, а к северу от города продолжаются тяжелые бои.

Барабаш отметил , что российские кафиры с шести утра массированно обстреливают Авдеевку из танков, ствольной артиллерии и РСЗО "Град".

Он отметил, что пока информации о погибших или раненых гражданских нет.

В последнее время военные отмечают увеличение количества атак врага в районах Авдеевки и Марьинки – армия РФ хочет прорвать украинскую оборону и выйти на оперативное пространство.