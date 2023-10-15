Британська розвідка назвала одну з головних цілей ударів України по території РФ

Залізниця залишається однією з головних цілей для ударів України. РФ використовує її для переміщення живої сили та зброї.

Чому Україна атакує залізницю РФ

Як повідомляє британська розвідка, Росія використовує свої залізничні мережі для переміщення боєприпасів, бронетехніки, палива та особового складу в Україну. Тому залізниця залишається однією з головних цілей для ударів України.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 October 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/OFwNCzdosf — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 15, 2023

При цьому російські окупанти активно використовують також залізницю на окупованій території України. Хоч залізниця залишається вразливою для артилерії, ракет та диверсій.

У розвідці додали, що у попередніх конфліктах виснаження залізниці вимагало постійних та точних атак з повітря та землі.

За даними розвідників, Росія продовжує підтримувати та вдосконалювати залізницю в Україні, зокрема будує нову гілку до Маріуполя. Це, ймовірно, може прискорити логістику на Запорізький фронт. Для будівництва РФ використовує цивільних підрядників і техніку.

Нова лінійка (поблизу Маріуполя, - ред.) входить в умовну номенклатуру українських високоточних ударних систем великої дальності, - наголошує розвідка. Поширити

У Мелітополі підірвали колію

13 жовтня підрозділ Руху опору ССО підірвав залізничну колію у тимчасово окупованому Мелітополі, що відріже окупантів від постачання боєприпасів і палива на Запорізькому напрямку.

Вибух пошкодив залізничне полотно та потяг, який доставляв боєприпаси та паливо для російської армії.

Центр Національного Спротиву повідомляв, що партизани підірвали потяг, який щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо, а у зворотному напрямку пошкоджену техніку та награбоване у вигляді залізної руди, зерна та іншого майна.

У результаті вибуху було пошкоджено 150 метрів залізниці та тепловоз.

Це вже десята диверсія на залізниці за 2023 рік, вчинена партизанами Запорізької області.