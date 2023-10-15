Дрони СБУ атакували електричну підстанцію в Бєлгородській області РФ — відео

В Бєлгородській області знову “бавовна”. Дрони атакували електричну підстанцію.
Дрони атакували електричну підстанцію в Бєлгородській області
СБУ показала відео успішної атаки на електричну підстанцію Красна Яруга в Бєлгородській області.
Саме до неї в тому числі були підключені військові об‘єкти РФ. На відео видно, як дрони влучно відпрацювали по цілі.
У СБУ попередили, що окупанти отримають відповідь на численні обстріли енергоінфраструктури України.
Атака дронами на електричні підстанції у РФ
Вранці 29 вересня губернатор російської Курської області Роман Старовойт заявляв, що з бізпілотників було скинуто вибухові пристрої на підстанцію, в результаті чого знеструмлено населені пункти.
Перед цим Старовойт повідомляв про роботу ППО в Курському районі.
Служба безпеки України 26 вересня з дрона скинула вибухівку на електропідстанцію у селі Снагость Курської області РФ. Без світла залишилися сім населених пунктів.
Унаслідок цього без світла залишилися сім населених пунктів.
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