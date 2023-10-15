Дрони СБУ атакували електричну підстанцію в Бєлгородській області РФ — відео

В Бєлгородській області знову “бавовна”. Дрони атакували електричну підстанцію.

Дрони атакували електричну підстанцію в Бєлгородській області

СБУ показала відео успішної атаки на електричну підстанцію Красна Яруга в Бєлгородській області.

Саме до неї в тому числі були підключені військові об‘єкти РФ. На відео видно, як дрони влучно відпрацювали по цілі.

У СБУ попередили, що окупанти отримають відповідь на численні обстріли енергоінфраструктури України.

Атака дронами на електричні підстанції у РФ

Вранці 29 вересня губернатор російської Курської області Роман Старовойт заявляв, що з бізпілотників було скинуто вибухові пристрої на підстанцію, в результаті чого знеструмлено населені пункти.

У слободі Білій Білівського району український безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію. Один із трансформаторів загорівся. Знеструмлено п’ять населених пунктів і лікарню, — заявив він. Поширити

Перед цим Старовойт повідомляв про роботу ППО в Курському районі.

Служба безпеки України 26 вересня з дрона скинула вибухівку на електропідстанцію у селі Снагость Курської області РФ. Без світла залишилися сім населених пунктів.

Унаслідок цього без світла залишилися сім населених пунктів.