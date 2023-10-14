Дрон-камикадзе украинских пограничников уничтожил раритетное орудие армии РФ — видео

В последний раз эти пушки использовали советские войска в период Афганской войны. А после распада СССР большинство постсоветских стран сняли С-60 с вооружения из-за его моральной устаревшей.
Украинские пограничники "охотились" раритетную вражескую пушку
Украинские пограничники на Купянском направлении с помощью дрона-камикадзе "охотились" на раритетную российскую пушку.
Об этом сообщает министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
По данным Клименко, в последний раз эти пушки использовали советские войска в период Афганской войны, а после распада СССР большинство постсоветских стран, включая Украину, сняли С-60 с вооружения из-за ее моральной устаревшей.
Ситуация на Купянском направлении
14 октября командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что наступление россиян на Купянском направлении возобновилось. По его словам, оккупанты хотят окружить Купянск и выйти к реке Оскол.
Кроме Сырского, активизацию россиян на Купянском направлении также подтвердил начальник пресс-службы Восточной группировки войск капитан Илья Евлаш. Он отметил, что оккупанты интенсивно наступают на Лимано-Купянском направлении.
Стоит отметить, что ситуация в направлении Лиман-Купянск обострилась еще летом. Русские усилили атаки, пытаясь прорваться к реке Оскол.
Однако в сентябре аналитики ISW сообщали о замедлении наступления окупантов на линии Купянск-Кременная.
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