Дрон-камикадзе украинских пограничников уничтожил раритетное орудие армии РФ — видео

В последний раз эти пушки использовали советские войска в период Афганской войны. А после распада СССР большинство постсоветских стран сняли С-60 с вооружения из-за его моральной устаревшей.

Украинские пограничники "охотились" раритетную вражескую пушку

Украинские пограничники на Купянском направлении с помощью дрона-камикадзе "охотились" на раритетную российскую пушку.

Об этом сообщает министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

На Купянском направлении пограничники штурмовой бригады "Стальная граница" во время аэроразведки обнаружили на враждебных позициях советский зенитно-артиллерийский комплекс С-60 с пушкой АЗП-57 калибра 57-мм, разработанную еще в середине 1940-х годов. Поделиться

По данным Клименко, в последний раз эти пушки использовали советские войска в период Афганской войны, а после распада СССР большинство постсоветских стран, включая Украину, сняли С-60 с вооружения из-за ее моральной устаревшей.

Взглянуть на музейный экспонат вылетел пограничный дрон-камикадзе. Результаты этой взрывной встречи хорошо видны на видео, – подчеркнул министр. Поделиться

Ситуация на Купянском направлении

14 октября командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что наступление россиян на Купянском направлении возобновилось. По его словам, оккупанты хотят окружить Купянск и выйти к реке Оскол.

Кроме Сырского, активизацию россиян на Купянском направлении также подтвердил начальник пресс-службы Восточной группировки войск капитан Илья Евлаш. Он отметил, что оккупанты интенсивно наступают на Лимано-Купянском направлении.

Стоит отметить, что ситуация в направлении Лиман-Купянск обострилась еще летом. Русские усилили атаки, пытаясь прорваться к реке Оскол.

Однако в сентябре аналитики ISW сообщали о замедлении наступления окупантов на линии Купянск-Кременная.