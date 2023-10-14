Дрон-камікадзе українських прикордонників знищив раритетну гармату армії РФ — відео

Востаннє ці гармати використовували радянські війська у період Афганської війни. А після розпаду СРСР більшість пострадянських країн зняли С-60 з озброєння через її моральну застарілість.

Українські прикордонники “вполювали” раритетну ворожу гармату

Українські прикордонники на Куп'янському напрямку за допомогою дрону-камікадзе "вполювали" раритетну російську гармату.

Про це повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

На Куп'янському напрямку прикордонники штурмової бригади "Сталевий кордон" під час аеророзвідки виявили на ворожих позиціях радянський зенітно-артилерійський комплекс С-60 з гарматою АЗП-57 калібру 57-мм, розроблену ще у середині 1940-х років. Поширити

За даними Клименка, востаннє ці гармати використовували радянські війська в період Афганської війни, а після розпаду СРСР більшість пострадянських країн включно з Україною зняли С-60 з озброєння через її моральну застарілість.

Подивитись на музейний експонат вилетів прикордонний дрон-камікадзе. Результати цієї вибухової зустрічі добре видно на відео, – підкреслив міністр. Поширити

Ситуація на Куп'янському напрямку

14 жовтня командувач Східного угруповування військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що наступ росіян на Куп'янському напрямку відновився. За його словами, окупанти хочуть оточити Куп'янськ та вийти до річки Оскіл.

Крім Сирського активізацію росіян на Куп'янському напрямку також підтвердив начальник прес-служби Східного угруповання військ капітан Ілля Євлаш. Він зазначив, що окупанти інтенсивно наступають на Лимано-Куп'янському напрямку.

Варто зазначити, що ситуація на напрямку Лиман-Куп'янськ загострилася ще влітку. Росіяни посилили атаки, намагаючись прорватися до річки Оскіл.

Проте у вересні аналітики ISW повідомляли про сповільнення наступу окупантів на лінії Куп'янськ-Кремінна.