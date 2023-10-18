СБУ атаковала дронами военный лагерь россиян в Курской области

Служба безопасности Украины в ночь на 18 октября атаковала беспилотниками военный лагерь у аэродрома "Халино" в Курской области.

СБУ атаковала военный лагерь у аэродрома "Халино"

Служба безопасности ночью 18 октября атаковала полевой лагерь россиян у села Постоялые дворы. Там, неподалеку от военного аэродрома "Халино", размещались до 3 тысяч российских военных и около 80 единиц военной техники.

В СБУ подчеркивают, что точное количество вражеских потерь уточняется. Но поражения были мощными, поскольку зафиксировано не менее 18 попаданий дронов по лагерю.

Всю ночь россияне из окрестных сел обсуждали в соцсетях звуки взрывов. Хотя очень странно, как они их могли слышать, ведь российские власти отрапортовали, что ПВО "сбило все беспилотники" и "потер нет", - отмечают источники. Поделиться

Взрывы в РФ

В последнее время на территории России участилось количество взрывов и пожаров. Зачастую их связывают с атаками неизвестных ударных беспилотников. В частности, 14 октября, в пляжном районе Сочи раздавались взрывы. Местами в округе выключился свет, а власти сообщили о якобы сбитии дронов.

Также недавно БПЛА якобы атаковал военную часть в Карачеве Брянской области. В тот же день взрывы еще были слышны в Белгородской области. Тогда же российские террористы заявили о работе ПВО.

Кроме этого 5 октября беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Курской, Белгородской области. В Красноярском крае произошел пожар.

По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, атаки якобы были в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах.

Старовойт сообщал, что были отключения электроснабжения.

Также 15 октября СБУ показала видео успешной атаки на электрическую подстанцию Красная Яруга в Белгородской области.

Конкретно к ней в том числе были подключены военные объекты РФ.