ВСУ будут быстрее получать средства РЭБ и дроны — Минобороны
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ будут быстрее получать средства РЭБ и дроны — Минобороны

Министерство обороны Украины
ВСУ
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Теперь производители средств РЭБ и БПЛА будут получать допуск к эксплуатации по упрощенной процедуре.

Дроны и средства РЭБ будут скорее попадать в ВСУ

Правительство поддержало постановление, разработанное МО Украины, согласно которому теперь допуск беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы к эксплуатации будет происходить на основании акта совместных ведомственных испытаний или по результатам изучения заявленных тактико-технических характеристик.

Также госзаказчик сможет закупать БПЛА и средства РЭС, если они провели с производителями совместные ведомственные испытания.

Глава Минцифры Михаил Федоров пояснил, что изменения в постановлении позволят:

  • закупать государству средства РЭС по упрощенной процедуре;

  • увеличить прибыль производителей на 25%;

  • допускать к эксплуатации без проведения повторных испытаний и заседания комиссии Минобороны;

  • сократить до 10 дней допуск к эксплуатации образцов БПЛА и РЭБ;

  • закупать Минобороны и Госспецсвязи РЭБ по запросу Сил обороны;

  • купить БпЛА и РЭБ до завершения процедуры допуска к эксплуатации благодаря акту совместных ведомственных испытаний с положительным заключением или наличия номенклатурного номера НАТО;

  • не утверждать Технические условия образцы беспилотных систем и средств РЭБ в Генштабе ВСУ.

До этого процесс допуска к эксплуатации был неоправданно длительным – изучение технической документации, проведение испытаний, определение и получение потребности от Вооруженных Сил. Это недопустимо во время войны, - отмечают в Минобороны.

Там добавляют, что теперь Генштаб ВСУ будет утверждать технические требования для БПЛА с указанием тактико-технических характеристик, которым должны соответствовать такие товары, для допуска к эксплуатации.

Кроме того, на Генштаб возложена обязанность утверждать технические требования к средствам РЭС и их текущую потребность по каждому типу РЭС.

Производство дронов в Украине существенно увеличилось

За год производство дронов в Украине выросло в сотню раз, более 200 компаний стали заниматься разработкой беспилотников.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмигаль во время "Часа вопросов к Правительству" в Верховной Раде.

Премьер отметил, что подходы к развитию украинского ВПК были радикально изменены. На базе "Укроборонпрома" создана новая компания по современным стандартам корпоративного управления.

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