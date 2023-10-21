ВСУ будут быстрее получать средства РЭБ и дроны — Минобороны

Теперь производители средств РЭБ и БПЛА будут получать допуск к эксплуатации по упрощенной процедуре.

Дроны и средства РЭБ будут скорее попадать в ВСУ

Правительство поддержало постановление, разработанное МО Украины, согласно которому теперь допуск беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы к эксплуатации будет происходить на основании акта совместных ведомственных испытаний или по результатам изучения заявленных тактико-технических характеристик.

Также госзаказчик сможет закупать БПЛА и средства РЭС, если они провели с производителями совместные ведомственные испытания.

Глава Минцифры Михаил Федоров пояснил, что изменения в постановлении позволят:

закупать государству средства РЭС по упрощенной процедуре;

увеличить прибыль производителей на 25%;

допускать к эксплуатации без проведения повторных испытаний и заседания комиссии Минобороны;

сократить до 10 дней допуск к эксплуатации образцов БПЛА и РЭБ;

закупать Минобороны и Госспецсвязи РЭБ по запросу Сил обороны;

купить БпЛА и РЭБ до завершения процедуры допуска к эксплуатации благодаря акту совместных ведомственных испытаний с положительным заключением или наличия номенклатурного номера НАТО;

не утверждать Технические условия образцы беспилотных систем и средств РЭБ в Генштабе ВСУ.

До этого процесс допуска к эксплуатации был неоправданно длительным – изучение технической документации, проведение испытаний, определение и получение потребности от Вооруженных Сил. Это недопустимо во время войны, - отмечают в Минобороны. Поделиться

Там добавляют, что теперь Генштаб ВСУ будет утверждать технические требования для БПЛА с указанием тактико-технических характеристик, которым должны соответствовать такие товары, для допуска к эксплуатации.

Кроме того, на Генштаб возложена обязанность утверждать технические требования к средствам РЭС и их текущую потребность по каждому типу РЭС.

Производство дронов в Украине существенно увеличилось

За год производство дронов в Украине выросло в сотню раз, более 200 компаний стали заниматься разработкой беспилотников.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмигаль во время "Часа вопросов к Правительству" в Верховной Раде.

Премьер отметил, что подходы к развитию украинского ВПК были радикально изменены. На базе "Укроборонпрома" создана новая компания по современным стандартам корпоративного управления.