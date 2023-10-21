ВСУ будут быстрее получать средства РЭБ и дроны — Минобороны

Теперь производители средств РЭБ и БПЛА будут получать допуск к эксплуатации по упрощенной процедуре.
Дроны и средства РЭБ будут скорее попадать в ВСУ
Правительство поддержало постановление, разработанное МО Украины, согласно которому теперь допуск беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы к эксплуатации будет происходить на основании акта совместных ведомственных испытаний или по результатам изучения заявленных тактико-технических характеристик.
Также госзаказчик сможет закупать БПЛА и средства РЭС, если они провели с производителями совместные ведомственные испытания.
Глава Минцифры Михаил Федоров пояснил, что изменения в постановлении позволят:
закупать государству средства РЭС по упрощенной процедуре;
увеличить прибыль производителей на 25%;
допускать к эксплуатации без проведения повторных испытаний и заседания комиссии Минобороны;
сократить до 10 дней допуск к эксплуатации образцов БПЛА и РЭБ;
закупать Минобороны и Госспецсвязи РЭБ по запросу Сил обороны;
купить БпЛА и РЭБ до завершения процедуры допуска к эксплуатации благодаря акту совместных ведомственных испытаний с положительным заключением или наличия номенклатурного номера НАТО;
не утверждать Технические условия образцы беспилотных систем и средств РЭБ в Генштабе ВСУ.
Там добавляют, что теперь Генштаб ВСУ будет утверждать технические требования для БПЛА с указанием тактико-технических характеристик, которым должны соответствовать такие товары, для допуска к эксплуатации.
Кроме того, на Генштаб возложена обязанность утверждать технические требования к средствам РЭС и их текущую потребность по каждому типу РЭС.
Производство дронов в Украине существенно увеличилось
За год производство дронов в Украине выросло в сотню раз, более 200 компаний стали заниматься разработкой беспилотников.
Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмигаль во время "Часа вопросов к Правительству" в Верховной Раде.
Премьер отметил, что подходы к развитию украинского ВПК были радикально изменены. На базе "Укроборонпрома" создана новая компания по современным стандартам корпоративного управления.
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