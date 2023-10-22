ВСУ 82 раза вступали в бой с армией РФ и нанесли 7 ударов по враждебным позициям - возведение Генштаба
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ 82 раза вступали в бой с армией РФ и нанесли 7 ударов по враждебным позициям - возведение Генштаба

Генштаб ВСУ
Артиллерия ВСУ
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В течение суток на линии фронта произошло 82 боестолкновения с подразделениями преступной армии РФ. Все вражеские атаки были отражены и оккупанты понесли многочисленные потери.

Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине

По информации Генштаба, украинские военные 82 раза вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и отразили вражеские атаки на нескольких направлениях.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск уничтожили четыре артиллерийских средства противника.

Кроме этого ВСУ продолжают наступательную операцию по направлению оккупированного Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута - Донецкой области.

Враг на этих направлениях несет бешеные потери и вынужден оставлять собственные позиции.

Успешная работа ВСУ истощает подразделения окупантов по всем направлениям фронта.

В течение суток враг нанес по Украине 10 ракетных и 36 авиаударов, совершил 35 обстрелов из РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

  • В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Блешня, Янжуловка Черниговской области; Старая Гута, Демьяновка, Кружок, Миропольское Сумской области; Плетеновка, Зибино Харьковской области.

  • На Купянском направлении украинские воины отразили 15 атак кафиров в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановка и Куриловка Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Двуречная, Петропавловка, Кучеривка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

  • На Лиманском направлении Силы обороны отразили три атаки врага в районе Надежды Луганской области. Противник нанес авиационные удары возле Надежды, Невского Луганской области и Спорного, Выемки Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Спорное Донецкой области.

  • На Бахмутском направлении украинские воины отразили все атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка, Хромово, Андреевка, Дружба Донецкой области. Враг нанес авиационных ударов недалеко от Клищиевки и Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в том числе Калиновка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка, Одрадовка, Курдюмовка Донецкой области.

  • На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Опросное, Невельское Донецкой области. Здесь Силами обороны отражены около 20 атак врага. Также противник нанес авиационный удар у Новокалинового и Орловки Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Опросное, Северное, Тонечко Донецкой области.

  • На Марьинском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны были отражены более 20 атак врага. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Александрополь, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

  • На Шахтерском направлении украинские воины отразили все атаки врага в районах Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенным пунктам, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

  • На Запорожском направлении украинские воины отразили атаки противника в районах Вербового и Роботиного Запорожской области. Противник нанес авиационный удар неподалеку от Малой Токмачки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, в частности, Белогорье, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

  • На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Ольговка, Львове, Тягинка, Токаревка, Понятовка, Барвинок Херсонской области. Вражеские артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Ивановке, Станиславу Херсонской области и городу Херсону.

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