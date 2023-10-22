ВСУ 82 раза вступали в бой с армией РФ и нанесли 7 ударов по враждебным позициям - возведение Генштаба

В течение суток на линии фронта произошло 82 боестолкновения с подразделениями преступной армии РФ. Все вражеские атаки были отражены и оккупанты понесли многочисленные потери.

Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине

По информации Генштаба, украинские военные 82 раза вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и отразили вражеские атаки на нескольких направлениях.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск уничтожили четыре артиллерийских средства противника.

Кроме этого ВСУ продолжают наступательную операцию по направлению оккупированного Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута - Донецкой области.

Враг на этих направлениях несет бешеные потери и вынужден оставлять собственные позиции.

Успешная работа ВСУ истощает подразделения окупантов по всем направлениям фронта.

В течение суток враг нанес по Украине 10 ракетных и 36 авиаударов, совершил 35 обстрелов из РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта