Воздушные Силы ВСУ уничтожили ночью ракету Х-59 и три дрона Shahed

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 4 воздушные цели в ночь на 22 октября.

Украинская ПВО сбила 4 воздушных цели

В ночь на 22 октября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА, управляемыми авиационными и зенитными ракетами.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ в Telegram.

Зафиксировано восемь пусков ракет С-300 из Белгородской области и ТОТ Донетчины. Также противник применил управляемую авиационную ракету Х-59 из самолета Су-34 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области. Поделиться

Также армия РФ запустила два БпЛА неопределенного типа с северного направления и три ударных БпЛА типа Shahed-136/131 из района мыса Чауда (Крым).

Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 4 воздушные цели: одна управляемая авиационная ракета Х-59 и три ударных БпЛА Shahed-136/131.

Также за прошедшие сутки на юге страны уничтожены три ударных БпЛА типа "Ланцет".

Держим небо! Итак – к победе! – говорится в сообщении. Поделиться

Как защищают Киев от воздушных атак

Начальник КМВА Сергей Попко рассказал, что на вооружении мобильных групп ПВО Киева стоят ЗРК - "Оса", "Avenger"; ПЗРК – "Piorun", "Игла", "Стрела", "Stinger", "Martlet", RBS -70; ЗСАУ "Gepard", ВСУ "Шилка", ЗУ-23 и т.д.

Из зенитно-ракетных комплексов: С-300, "Бук", С-125, "NASAMS", "IRIS-T", "Crotale", "Patriot". Мы систематически и спланированно повышаем эффективность ПВО Киева. В частности, увеличиваем количество мобильных огневых групп, защищающих небо в составе сил ПВО. Поделиться

Однако Попко подчеркивает, что ни одна противовоздушная оборона в мире не гарантирует всегда 100% безопасности, даже "Железный купол" в Израиле.

Он призвал киевлян быть ответственными за свою жизнь и находиться в укрытиях в случае угрозы.

По словам Попко, с начала полномасштабного вторжения РФ Киев пережил беспрецедентное количество ударов дронами и крылатыми, баллистическими, аэробалистическими ракетами.

Враг постоянно искал новые тактические приемы: наносил удары по разным направлениям, запускал ракеты и БпЛА "Shahed" группами и волнами, применял комбинированные атаки одновременно дронами и ракетами разных типов. Такого количества массированных налетов с применением столь современного и мощного вооружения не знал ни один город в истории войн. Поделиться

В результате атак было повреждено 63% энергетических мощностей города. В этом году Киев подготовился к возможным атакам.