Воздушные Силы ВСУ уничтожили ночью ракету Х-59 и три дрона Shahed

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 4 воздушные цели в ночь на 22 октября.
Украинская ПВО сбила 4 воздушных цели
В ночь на 22 октября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА, управляемыми авиационными и зенитными ракетами.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ в Telegram.
Также армия РФ запустила два БпЛА неопределенного типа с северного направления и три ударных БпЛА типа Shahed-136/131 из района мыса Чауда (Крым).
Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 4 воздушные цели: одна управляемая авиационная ракета Х-59 и три ударных БпЛА Shahed-136/131.
Также за прошедшие сутки на юге страны уничтожены три ударных БпЛА типа "Ланцет".
Как защищают Киев от воздушных атак
Начальник КМВА Сергей Попко рассказал, что на вооружении мобильных групп ПВО Киева стоят ЗРК - "Оса", "Avenger"; ПЗРК – "Piorun", "Игла", "Стрела", "Stinger", "Martlet", RBS -70; ЗСАУ "Gepard", ВСУ "Шилка", ЗУ-23 и т.д.
Однако Попко подчеркивает, что ни одна противовоздушная оборона в мире не гарантирует всегда 100% безопасности, даже "Железный купол" в Израиле.
Он призвал киевлян быть ответственными за свою жизнь и находиться в укрытиях в случае угрозы.
По словам Попко, с начала полномасштабного вторжения РФ Киев пережил беспрецедентное количество ударов дронами и крылатыми, баллистическими, аэробалистическими ракетами.
В результате атак было повреждено 63% энергетических мощностей города. В этом году Киев подготовился к возможным атакам.
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