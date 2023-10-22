Повітряні Сили ЗСУ знищили вночі ракету Х-59 та три дрони Shahed

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 4 повітряні цілі у ніч проти 22 жовтня.

Українська ППО збила 4 повітряних цілі

У ніч на 22 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА, керованими авіаційними та зенітними ракетами.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Telegram.

Зафіксовано вісім пусків ракет С-300 із Бєлгородської області та ТОТ Донеччини. Також противник застосував керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору ТОТ Запорізької області. Поширити

Також армія РФ запустила два БпЛА невизначеного типу з північного напрямку та три ударні БпЛА типу Shahed-136/131 з району мису Чауда (Крим).

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 4 повітряні цілі: одну керовану авіаційну ракету Х-59 та три ударні БпЛА Shahed-136/131.

Також протягом минулої доби на півдні країни знищено три ударні БпЛА типу “Ланцет”.

Тримаймо небо! Разом – до перемоги! – йдеться у повідомленні. Поширити

Як захищають Київ від повітряних атак

Начальник КМВА Сергій Попко розповів, що на озброєні мобільних груп ППО Києва стоять ЗРК -"Оса", "Avenger"; ПЗРК - "Piorun", "Ігла", "Стріла", "Stinger", "Martlet", RBS -70; ЗСАУ "Gepard", ЗСУ "Шилка", ЗУ-23 тощо.

Із зенітно-ракетних комплексів: С-300, "Бук ", С-125, "NASAMS", "IRIS-T", "Crotale", "Patriot". Ми систематично і сплановано підвищуємо ефективність ППО Києва. Зокрема, збільшуємо кількість мобільних вогневих груп, які захищають небо у складі сил ППО. Поширити

Проте Попко підкреслює, що жодна протиповітряна оборона у світі не гарантує завжди 100% безпеки, навіть "Залізний купол" в Ізраїлі.

Він закликав киян бути відповідальними за свої життя та перебувати в укриттях у разі загрози.

За словами Попка, з початку повномасштабного вторгнення РФ Київ пережив безпрецедентну кількість ударів дронами та крилатими, балістичними, аеробалістичними ракетами.

Ворог постійно шукав нові тактичні прийоми: наносив удари з різних напрямків, запускав ракети і БпЛА "Shahed" групами і хвилями, застосовував комбіновані атаки одночасно дронами і ракетами різних типів. Такої кількості масованих нальотів із застосуванням такого сучасного і потужного озброєння не знало жодне місто в історії воєн. Поширити

Внаслідок атак було пошкоджено 63% енергетичних потужностей міста. Цього року Київ підготувався до можливих атак.