Повітряні Сили ЗСУ знищили вночі ракету Х-59 та три дрони Shahed

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 4 повітряні цілі у ніч проти 22 жовтня.
Українська ППО збила 4 повітряних цілі
У ніч на 22 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА, керованими авіаційними та зенітними ракетами.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Telegram.
Також армія РФ запустила два БпЛА невизначеного типу з північного напрямку та три ударні БпЛА типу Shahed-136/131 з району мису Чауда (Крим).
Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 4 повітряні цілі: одну керовану авіаційну ракету Х-59 та три ударні БпЛА Shahed-136/131.
Також протягом минулої доби на півдні країни знищено три ударні БпЛА типу “Ланцет”.
Як захищають Київ від повітряних атак
Начальник КМВА Сергій Попко розповів, що на озброєні мобільних груп ППО Києва стоять ЗРК -"Оса", "Avenger"; ПЗРК - "Piorun", "Ігла", "Стріла", "Stinger", "Martlet", RBS -70; ЗСАУ "Gepard", ЗСУ "Шилка", ЗУ-23 тощо.
Проте Попко підкреслює, що жодна протиповітряна оборона у світі не гарантує завжди 100% безпеки, навіть "Залізний купол" в Ізраїлі.
Він закликав киян бути відповідальними за свої життя та перебувати в укриттях у разі загрози.
За словами Попка, з початку повномасштабного вторгнення РФ Київ пережив безпрецедентну кількість ударів дронами та крилатими, балістичними, аеробалістичними ракетами.
Внаслідок атак було пошкоджено 63% енергетичних потужностей міста. Цього року Київ підготувався до можливих атак.
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