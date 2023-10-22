Минобороны поставило на обеспечение ВСУ белье для женщин-военнослужащих — фото
Категория
Украина
Дата публикации

Минобороны поставило на обеспечение ВСУ белье для женщин-военнослужащих — фото

Министерство обороны Украины
Военнослужащая ВСУ
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Женское белье прошло все необходимые испытания в подразделениях ВСУ. Военнослужащие тестировали комплекты в течение 2023 года.

Минобороны поставляет в ВСУ белье для военнослужащих

Министерство обороны поставило на обеспечение в ВСУ женское белье.

Женское белье прошло все необходимые испытания в подразделениях ВСУ. Военнослужащие тестировали комплекты в течение 2023 года в два этапа, проверяли их на функциональность, надежность, качество, удобство, а также на соответствие собственным пожеланиям, говорится в сообщении.

Женщины, участвовавшие в тестировании, положительно оценили следующие характеристики белья:

  • Качественные материалы (в составе хлопок и эластан), хорошо «вентилируемые» и отводящие влагу;

  • Удобный крой, не ограничивающий движения и подходящий для использования даже в полной экипировке;

  • Размерная сетка включает широкий спектр размеров – от XS до XL;

  • Универсальная, с высокой посадкой, хорошо тянется и держит форму.

Комплекты женского белья производятся в трех цветах: Coyote, Olive green, Black.

Численность военнослужащих в ВСУ увеличилась на 40 процентов по сравнению с 2021 годом.

За два года количество женщин в войске выросло на 12 тысяч человек – сейчас службу проходят почти 43 тысячи военнослужащих.

Минобороны тестирует женскую военную форму

В Украине в декабре 2022 года начали тестировать форму и белье для женщин-военных, после чего одежда будет утверждена как официальная.

Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников в Facebook.

Несколько месяцев Минобороны совместно с волонтерами занималось этим вопросом. И вот наконец-то я могу констатировать – первые партии женской формы и белья уже поступили в несколько бригад на тестирование.

Совместно с волонтерами изготовлено два варианта костюма и нижнего белья для военнослужащих, которые будут исследованы во время экспериментального ношения в воинских частях. Также во время экспериментального ношения будет исследована существующая модель полевого костюма путем его разукомплектования и предоставления защитницам кителя и штанов разной размерной сетки.

Следовательно, согласно процедуре, после тестирования формы защитницами, после получения от них замечаний, пожеланий экземпляры будут доработаны производителем, после чего за моей подписью будут внесены изменения в приказ Минобороны "Об утверждении Правил носки военной формы одежды и знаков различия военнослужащими Вооруженных Сил Украины и лицеистами военных лицеев.

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