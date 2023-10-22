Минобороны поставило на обеспечение ВСУ белье для женщин-военнослужащих — фото

Женское белье прошло все необходимые испытания в подразделениях ВСУ. Военнослужащие тестировали комплекты в течение 2023 года.
Минобороны поставляет в ВСУ белье для военнослужащих
Министерство обороны поставило на обеспечение в ВСУ женское белье.
Женщины, участвовавшие в тестировании, положительно оценили следующие характеристики белья:
Качественные материалы (в составе хлопок и эластан), хорошо «вентилируемые» и отводящие влагу;
Удобный крой, не ограничивающий движения и подходящий для использования даже в полной экипировке;
Размерная сетка включает широкий спектр размеров – от XS до XL;
Универсальная, с высокой посадкой, хорошо тянется и держит форму.
Комплекты женского белья производятся в трех цветах: Coyote, Olive green, Black.
Численность военнослужащих в ВСУ увеличилась на 40 процентов по сравнению с 2021 годом.
За два года количество женщин в войске выросло на 12 тысяч человек – сейчас службу проходят почти 43 тысячи военнослужащих.
Минобороны тестирует женскую военную форму
В Украине в декабре 2022 года начали тестировать форму и белье для женщин-военных, после чего одежда будет утверждена как официальная.
Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников в Facebook.
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