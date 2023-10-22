Міноборони поставило на забезпечення ЗСУ білизну для військовослужбовиць — фото

Жіноча білизна пройшла всі необхідні випробування в підрозділах ЗСУ. Військовослужбовиці тестували комплекти протягом 2023 року.
Міноборони поставляє до ЗСУ білизну для військовослужбовиць
Міністерство оборони поставило на забезпечення в ЗСУ жіночу білизну.
Жінки, які брали участь у тестуваннях, позитивно оцінили такі характеристики білизни:
Якісні матеріали (у складі бавовна та еластан), які добре «вентилюються» та відводять вологу;
Зручний крій, що не обмежує рухів і підходить для використання навіть у повній екіпіровці;
Розмірна сітка охоплює широкий спектр розмірів – від XS до XL;
Універсальна, з високою посадкою, гарно тягнеться й тримає форму.
Комплекти жіночої білизни виготовляються у трьох кольорах: Coyote, Olive green, Black.
Чисельність військовослужбовиць в ЗСУ збільшилась на 40 відсотків, порівняно з 2021 роком.
За два роки кількість жінок у війську зросла на 12 тисяч осіб – зараз службу проходить майже 43 тисячі військовослужбовиць.
Міноборони тестує жіночу військову форму
В Україні у грудні 2022 року почали тестувати форму і білизну для жінок-військових, після чого одяг буде затверджено як офіційний.
Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков у Facebook.
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