Міноборони поставило на забезпечення ЗСУ білизну для військовослужбовиць — фото

Міноборони поставляє до ЗСУ білизну для військовослужбовиць

Міністерство оборони поставило на забезпечення в ЗСУ жіночу білизну.

Жіноча білизна пройшла всі необхідні випробування в підрозділах ЗСУ. Військовослужбовиці тестували комплекти протягом 2023 року в два етапи, перевіряли їх на функціональність, надійність, якість, зручність, а також на відповідність власним побажанням, – йдеться у повідомленні. Поширити

Жінки, які брали участь у тестуваннях, позитивно оцінили такі характеристики білизни:

Якісні матеріали (у складі бавовна та еластан), які добре «вентилюються» та відводять вологу;

Зручний крій, що не обмежує рухів і підходить для використання навіть у повній екіпіровці;

Розмірна сітка охоплює широкий спектр розмірів – від XS до XL;

Універсальна, з високою посадкою, гарно тягнеться й тримає форму.

Комплекти жіночої білизни виготовляються у трьох кольорах: Coyote, Olive green, Black.

Чисельність військовослужбовиць в ЗСУ збільшилась на 40 відсотків, порівняно з 2021 роком.

За два роки кількість жінок у війську зросла на 12 тисяч осіб – зараз службу проходить майже 43 тисячі військовослужбовиць.

Міноборони тестує жіночу військову форму

В Україні у грудні 2022 року почали тестувати форму і білизну для жінок-військових, після чого одяг буде затверджено як офіційний.

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков у Facebook.

Кілька місяців Міноборони спільно з волонтерами займалося цим питанням. І ось нарешті я можу констатувати - перші партії жіночої форми і білизни вже надійшли до декількох бригад на тестування. Поширити

Спільно з волонтерами виготовлено два варіанти костюма та спідньої білизни для військовослужбовиць, які будуть досліджені під час експериментального носіння у військових частинах. Також під час експериментального носіння буде досліджено існуючу модель польового костюму шляхом його розукомплектування та надання захисницям кітелю та штанів різної розмірної сітки. Поширити