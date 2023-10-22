Міноборони поставило на забезпечення ЗСУ білизну для військовослужбовиць — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Міноборони поставило на забезпечення ЗСУ білизну для військовослужбовиць — фото

Міністерство оборони України
Військовослужюовиці ЗСУ

Жіноча білизна пройшла всі необхідні випробування в підрозділах ЗСУ. Військовослужбовиці тестували комплекти протягом 2023 року.

Міноборони поставляє до ЗСУ білизну для військовослужбовиць

Міністерство оборони поставило на забезпечення в ЗСУ жіночу білизну.

Жіноча білизна пройшла всі необхідні випробування в підрозділах ЗСУ. Військовослужбовиці тестували комплекти протягом 2023 року в два етапи, перевіряли їх на функціональність, надійність, якість, зручність, а також на відповідність власним побажанням, – йдеться у повідомленні.

Жінки, які брали участь у тестуваннях, позитивно оцінили такі характеристики білизни:

  • Якісні матеріали (у складі бавовна та еластан), які добре «вентилюються» та відводять вологу;

  • Зручний крій, що не обмежує рухів і підходить для використання навіть у повній екіпіровці;

  • Розмірна сітка охоплює широкий спектр розмірів – від XS до XL;

  • Універсальна, з високою посадкою, гарно тягнеться й тримає форму.

Комплекти жіночої білизни виготовляються у трьох кольорах: Coyote, Olive green, Black.

Чисельність військовослужбовиць в ЗСУ збільшилась на 40 відсотків, порівняно з 2021 роком.

За два роки кількість жінок у війську зросла на 12 тисяч осіб – зараз службу проходить майже 43 тисячі військовослужбовиць.

Міноборони тестує жіночу військову форму

В Україні у грудні 2022 року почали тестувати форму і білизну для жінок-військових, після чого одяг буде затверджено як офіційний.

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков у Facebook.

Кілька місяців Міноборони спільно з волонтерами займалося цим питанням. І ось нарешті я можу констатувати - перші партії жіночої форми і білизни вже надійшли до декількох бригад на тестування.

Спільно з волонтерами виготовлено два варіанти костюма та спідньої білизни для військовослужбовиць, які будуть досліджені під час експериментального носіння у військових частинах. Також під час експериментального носіння буде досліджено існуючу модель польового костюму шляхом його розукомплектування та надання захисницям кітелю та штанів різної розмірної сітки.

Тож, відповідно до процедури, після тестування форми захисницями, після отримання від них зауважень, побажань екземпляри будуть доопрацьовані виробником, після чого за моїм підписом будуть внесені зміни до наказу Міноборони "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України та ліцеїстами військових ліцеїв.

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