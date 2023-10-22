ЗСУ відкинули росіян із західної околиці Роботиного — експерти

Інститут вивчення війни з посиланням на українського військового оглядача Костянтина Машовця заявив, що українські війська відкинули російські сили із західної околиці Роботиного (10 км на південь від Оріхова).

ЗСУ відкинули росіян із західної околиці Роботиного

21 жовтня українські війська продовжили контрнаступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на мелітопольському (захід Запорізької області) та бахмутському напрямках.

Російські військові блогери також стверджували, що українські війська продовжували наступ на лінії Роботине-Копані та Роботине-Новопрокопівка.

Відомий російський військовий блогер стверджував, що українські сили просунулися на захід від Новофедорівки (21 км на південний схід від Оріхова) і знаходяться на відстані 6 кілометрів від населеного пункту.

Машовець також заявив, що частини російського 247-го повітряно-десантного (ВДВ) полку (7-ї дивізії ВДВ) відступили на кілька сотень метрів у бік Новофедорівки.

Російське МО заявило, що російські війська відбили три українські атаки поблизу Вербового (10 км на схід від Роботиного).

Інший відомий російський військовий блогер стверджував, що українські сили проводили механізовані штурми вздовж лінії Роботине-Новопрокопівка (до 2 км на південь від Роботиного) за допомогою до 10 танків і бойових броньованих машин.

Російські війська здійснили наземні атаки на заході Запорізької області 21 жовтня, але не зробили жодного підтвердженого наступу. Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Роботиного.

21 жовтня Машовець заявив, що російські війська контратакували на захід від Вербового і просунулися на 200 метрів у сусідній лісовій зоні. Машовець додав, що частини російського 108-го полку ВДВ (7-ї дивізії ВДВ) наступали в районі Новопокровки (16 км на південний схід від Оріхова) у бік Малої Токмачки (9 км на південний схід від Оріхова).

Російські джерела стверджували, що бої тривають уздовж лінії Роботине-Копані (до 5 км на північний захід від Роботиного). Машовець припустив, що російський 104-й полк ВДВ (76-та дивізія ВДВ) можуть бути надто деградованим, щоб перешкодити просуванню українців у бік Новопрокопівки.

Окупанти мінують поля у Запорізькій області

Аналітики стверджують, що російські війська почали мінувати раніше очищені ділянки на лінії Роботине-Вербове (10 км на південь до 18 км на південний схід від Оріхова), щоб досягти тактичної несподіванки.

Відомий пов’язаний з Кремлем блогер стверджував, що російські війська посилили тактичні наступальні операції на кількох ділянках фронту за межами Запорізької області, щоб розтягнути українську оборону та розсіяти увагу українців.

Своєю чергою, прессекретар Таврійської групи військ ЗСУ, полковник Олександр Штупун наголосив, що противник прагне заблокувати українські збройні сили на Авдіївському та Мар'їнському напрямах, перешкоджаючи таким чином перекидання резервів у Запорізьку область.