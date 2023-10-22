ВСУ отбросили россиян с западной окраины Работиного — эксперты

Институт изучения войны со ссылкой на украинского военного обозревателя Константина Машовца заявил, что украинские войска отвергли российские силы с западной окраины Роботиного (10 км к югу от Орехова).

ВСУ отвергли россиян с западной окраины Роботиного

21 октября украинские войска продолжили контрнаступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжали наступательные действия на мелитопольском (западе Запорожской области) и бахмутском направлениях.

Российские военные блоггеры также утверждали, что украинские войска продолжали наступление на линии Роботине-Копани и Роботине-Новопрокопка.

Известный российский военный блоггер утверждал, что украинские силы продвинулись к западу от Новофедоровки (21 км к юго-востоку от Орехова) и находятся в 6 километрах от населенного пункта.

Машовец также заявил, что части российского 247-го воздушно-десантного (ВДВ) полка (7-й дивизии ВДВ) отступили на несколько сотен метров в сторону Новофедоровки.

Российское МО заявило, что российские войска отразили три украинских атаки вблизи Вербового (10 км восточнее Роботиного).

Другой известный российский военный блоггер утверждал, что украинские силы проводили механизированные штурмы вдоль линии Роботино-Новопрокоповка (до 2 км южнее Роботиного) с помощью до 10 танков и боевых бронированных машин.

Российские войска совершили наземные атаки на западе Запорожской области 21 октября, но не совершили ни одного подтвержденного наступления. Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Роботиного.

21 октября Машовец заявил, что российские войска контратаковали к западу от Вербового и продвинулись на 200 метров в соседней лесной зоне. Машовец добавил, что части российского 108-го полка ВДВ (7-й дивизии ВДВ) наступали в районе Новопокровки (16 км юго-восточнее Орехово) в сторону Малой Токмачки (9 км юго-восточнее Орехово).

Российские источники утверждали, что бои продолжаются вдоль линии Роботине-Копани (до 5 км северо-западнее Роботино). Машовец предположил, что российский 104-й полк ВДВ (76-я дивизия ВДВ) может быть слишком деградирован, чтобы помешать продвижению украинцев в сторону Новопрокоповки.

Оккупанты минуют поля в Запорожской области

Аналитики утверждают, что российские войска начали минировать ранее очищенные участки на линии Роботино-Вербовое (10 км к югу до 18 км к юго-востоку от Орехова), чтобы добиться тактической неожиданности.

Известный связанный с Кремлем блоггер утверждал, что российские войска ужесточили тактические наступательные операции на нескольких участках фронта за пределами Запорожской области, чтобы растянуть украинскую оборону и рассеять внимание украинцев.

В свою очередь, пресс-секретарь Таврической группы войск ВСУ, полковник Александр Штупун подчеркнул, что противник стремится заблокировать украинские вооруженные силы на Авдеевском и Марьинском направлениях, препятствуя таким образом опрокидывание резервов в Запорожскую область.