ЗСУ 82 рази вступали у бій з армією РФ та завдали 7 ударів по ворожих позиціях — зведення Генштабу

Протягом доби на лінії фронту відбулось 82 боєзіткнення із підрозділами злочинної армії РФ. Всі ворожі атаки було відбито і окупанти зазнали численних втрат.

Що відомо про успіхи ЗСУ та наслідки атак армії РФ по Україні

За інформацією Генштабу, українські військові 82 рази вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ та відбили ворожі атаки на кількох напрямках.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ знищили чотири артилерійських засоби противника.

Окрім цього ЗСУ продовжують наступальну операцію у напрямку окупованого Мелітополя у Запорізькій області та на південному фланзі в районі Бахмута - на Донеччині.

Ворог на цих напрямках зазнає шалених втрат і вимушений полишати власні позиції.

Успішна робота ЗСУ виснажує підрозділи окупантів за всіма напрямками фронту.

Протягом доби ворог завдав по Україні 10 ракетних та 36 авіаударів, здійснив 35 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військових та об’єктах цивільної інфраструктури.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту