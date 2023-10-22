Мінус 10 млн дол. ЗСУ на Таврійському напрямку знищили російську РЛС "Зоопарк"

Російську радіолокаційну станцію “Зоопарк” за 10 млн дол знищили українські бійці на південному фронті.

Бійці ЗСУ знищили російську РЛС “Зоопарк”

Українські військові знищили російську РЛС "Зоопарк". Вона коштує понад 10 млн дол.

Про це заявив речник Таврійського напрямку Олександр Штупун у ефірі телемарафону.

З цінного – знищено російський "Зоопарк", який коштує понад 10 млн доларів. Також за останні 3 доби понад 10 окупантів здалися в полон, – розповів він. Поширити

Крім того, за словами спікера, загальні втрати ворога за добу склали 615 осіб. Також знищено 34 одиниці військової техніки.

Зокрема, 6 танків, 7 ББМ, 7 артсистем, 9 БПЛА, 5 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, – додав він. Поширити

Втрати армії РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 22 жовтня, становили 980 окупантів, причому 615 з них – на Таврійському напрямку. При цьому загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 293 830 військових. Крім того, ЗСУ знищили 18 танків та 19 ББМ.

Додамо, що, наприклад, 20 жовтня ЗСУ вдалося знищити 1380 російських окупантів. Також бійці ЗСУ знищили додатково 55 танка та 120 ББМ противника. Причому лише на Авдіївському напрямку вдалося ліквідувати майже 900 росіян.