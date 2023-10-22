Минус 10 млн дол. ВСУ на Таврийском направлении уничтожили российскую РЛС "Зоопарк"

Российскую радиолокационную станцию "Зоопарк" за 10 млн долл уничтожили украинские бойцы на южном фронте.

Бойцы ЗСУ уничтожили российскую РЛС "Зоопарк"

Украинские военные уничтожили российскую РЛС "Зоопарк". Она стоит более 10 млн долл.

Об этом заявил спикер Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

Из ценного – уничтожен российский "Зоопарк", который стоит более 10 млн долларов. Также за последние 3 суток более 10 оккупантов сдались в плен, – рассказал он. Поделиться

Кроме того, по словам спикера, общие потери врага за сутки составили 615 человек. Также уничтожены 34 единицы военной техники.

В частности, 6 танков, 7 ББМ, 7 артсистем, 9 БПЛА, 5 единиц автомобильной и специальной техники, – добавил он. Поделиться

Потери армии РФ в Украине

Потери России в войне в Украине к утру воскресенья, 22 октября, составили 980 оккупантов, причем 615 из них - на Таврическом направлении. При этом общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 293830 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 18 танков и 19 ББМ.

Добавим, что, например, 20 октября ВСУ удалось уничтожить 1380 российских оккупантов. Также бойцы ВСУ уничтожили дополнительно 55 танков и 120 ББМ противника. Причем только на Авдеевском направлении удалось ликвидировать около 900 россиян.