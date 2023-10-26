Хватит ли армии РФ ракет для массированных атак по Украине — объяснение ГУР

Пока преступная армия РФ пытается создать резерв ракет для последующих массированных атак по Украине, однако у оккупантов будет лишь очень ограниченное их количество.
Что известно о резервах ракет армии РФ для атак по Украине
По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, российские военные преступники пытаются пополнить запасы ракет, но такого их количества, как в прошлом году, у них уже не будет.
По мнению Юсова, накопить невероятно большое количество ракет оккупантам уже не удастся.
Чего стоят призывы Рогозина ударить по Украине ракетами из космоса
По словам Юсова, бывшего руководителя российского "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина можно сравнить с обезьяной с гранатой в руках на фоне информации о его призывах атаковать Украину ракетами из космоса.
По мнению представителя ГУР, Рогозин действительно мог предложить атаковать Украину космическими ракетами, как об этом пишут в СМИ.
Юсов подчеркнул, что Рогозин - "русский нацист, помешанный на имперских идеях, который очень далек от космической отрасли".
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