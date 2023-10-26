Хватит ли армии РФ ракет для массированных атак по Украине — объяснение ГУР

Пока преступная армия РФ пытается создать резерв ракет для последующих массированных атак по Украине, однако у оккупантов будет лишь очень ограниченное их количество.

Что известно о резервах ракет армии РФ для атак по Украине

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, российские военные преступники пытаются пополнить запасы ракет, но такого их количества, как в прошлом году, у них уже не будет.

Успевают восстанавливать смотря с чем сравнивать. Если по отношению к запасам, которые у них были до полномасштабного вторжения, то не успевают. И даже близко не приближаются. Но в целом какое-то определенное количество ракет производится захватчиками. "Калибров" больше, "Кинжалов" меньше, но производят. Это значит, что если мы долгий период не видим ракетных ударов, враг накапливает ракетное вооружение. И да, мы на пороге нового отопительного сезона. И поскольку государство-террорист никуда не делось, то очевидно, что те удары, которые мы видели прошлой зимой, могут быть повторены, – объясняет представитель ГУР. Поделиться

По мнению Юсова, накопить невероятно большое количество ракет оккупантам уже не удастся.

Тех запасов ракет, которые у них были до 24 февраля 2022 года, у них нет. И мы видели, когда они могли выпускать по 100 и более ракет в один удар. Сейчас давно этого не наблюдается. Вместе с тем, то, что мы проговариваем, что риски остаются, это означает, что страна готовится, - отмечает представитель ГУР. Поделиться

Чего стоят призывы Рогозина ударить по Украине ракетами из космоса

По словам Юсова, бывшего руководителя российского "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина можно сравнить с обезьяной с гранатой в руках на фоне информации о его призывах атаковать Украину ракетами из космоса.

По мнению представителя ГУР, Рогозин действительно мог предложить атаковать Украину космическими ракетами, как об этом пишут в СМИ.

Юсов подчеркнул, что Рогозин - "русский нацист, помешанный на имперских идеях, который очень далек от космической отрасли".