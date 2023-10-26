Чи вистачить армії РФ ракет для масованих атак по Україні — пояснення ГУР

Наразі злочинна армія РФ намагається створити резерв ракет для подальших масованих атак по Україні, однак в окупантів буде лише дуже обмежена їхня кількість.

Що відомо про резерви ракет армії РФ для атак по Україні

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, наразі російські військові злочинці намагаються поповнити запаси ракет, але такої їх кількості, як у минулому році, в них вже не буде.

Встигають поновлювати дивлячись із чим порівнювати. Якщо по відношенню до тих запасів, які у них були до повномасштабного вторгнення, то не встигають. І навіть близько не наближаються. Але в цілому якась певна кількість ракет виробляється загарбниками. "Калібрів" більше, "Кинджалів" менше, але виробляють. Це означає, що якщо ми довгий період не бачимо ракетних ударів, то ворог накопичує ракетне озброєння. І так, ми на порозі нового опалювального сезону. І оскільки держава-терорист нікуди не ділась, то очевидно, що ті удари, які ми бачили минулої зими, можуть бути повторені, - пояснює представник ГУР. Поширити

На переконання Юсова, накопичити неймовірно велику кількість ракет окупантам вже не вдасться.

Тих запасів ракет, які в них були до 24 лютого 2022 року, у них немає. І ми бачили, коли вони могли випускати по 100 і більше ракет за один удар. Зараз давно такого не спостерігається. Разом з тим, те що ми проговорюємо, що ризики залишаються, це означає, що країна готується, - зазначає представник ГУР. Поширити

Чого варті заклики Рогозіна вдарити по Україні ракетами з космосу

За словами Юсова, колишнього керівника російського “Роскосмосу” Дмитра Рогозіна можна порівняти із мавпою з гранатою в руках на тлі інформації про його заклики атакувати Україну ракетами з космосу.

На думку представника ГУР, Рогозін і справді міг запропонувати атакувати Україну космічними ракетами, як про це пишуть у ЗМІ.

Юсов підкреслив, що Рогозін - "російський нацист, схиблений на імперських ідеях, який дуже далекий від космічної галузі".