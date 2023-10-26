Чи вистачить армії РФ ракет для масованих атак по Україні — пояснення ГУР

Наразі злочинна армія РФ намагається створити резерв ракет для подальших масованих атак по Україні, однак в окупантів буде лише дуже обмежена їхня кількість.
Що відомо про резерви ракет армії РФ для атак по Україні
За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, наразі російські військові злочинці намагаються поповнити запаси ракет, але такої їх кількості, як у минулому році, в них вже не буде.
На переконання Юсова, накопичити неймовірно велику кількість ракет окупантам вже не вдасться.
Чого варті заклики Рогозіна вдарити по Україні ракетами з космосу
За словами Юсова, колишнього керівника російського “Роскосмосу” Дмитра Рогозіна можна порівняти із мавпою з гранатою в руках на тлі інформації про його заклики атакувати Україну ракетами з космосу.
На думку представника ГУР, Рогозін і справді міг запропонувати атакувати Україну космічними ракетами, як про це пишуть у ЗМІ.
Юсов підкреслив, що Рогозін - "російський нацист, схиблений на імперських ідеях, який дуже далекий від космічної галузі".
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