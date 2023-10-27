Россия дронами пыталась атаковать Хмельницкую АЭС — The Times

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, вполне возможно, что армия РФ в ночь на 25 октября пыталась атаковать дронами-камикадзе типа Shahed Хмельницкую атомную электростанцию.
Хмельницкая АЭС могла быть главной целью России во время атаки 25 октября
Глава государства официально подтвердил, что в городе Славута в Хмельницкой области продолжается фиксация ущерба от взрыва российских БПЛА.
Украинский лидер также обратил внимание на то, что эта атака на АЭС — еще одно напоминание для всех партнеров Киева, как важно укреплять украинскую ПВО и насколько опасно, когда страна-агрессорка может обходить мировые санкции.
Зеленский будет добиваться более мощного санкционного давления на РФ
По словам президента, во время заседания Европейского совета он снова напомнит лидерам ЕС, почему так важно регулярно расширять и ужесточать санкции против страны-агрессорки.
Атака "шахедов" на Украину 25 октября: что известно
Ночью 25 октября армия РФ выпустила по Украине 11 ударных БПЛА типа Shahed.
В воздушных силах официально подтвердили, что абсолютно все вражеские цели удалось уничтожить.
Первый заместитель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин оценил общую ситуацию в Шепетовском районе после обстрелов.
Он рассказал, что в результате атаки пострадали 16 местных жителей.
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