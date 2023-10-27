Россия дронами пыталась атаковать Хмельницкую АЭС — The Times

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, вполне возможно, что армия РФ в ночь на 25 октября пыталась атаковать дронами-камикадзе типа Shahed Хмельницкую атомную электростанцию.

Хмельницкая АЭС могла быть главной целью России во время атаки 25 октября

Глава государства официально подтвердил, что в городе Славута в Хмельницкой области продолжается фиксация ущерба от взрыва российских БПЛА.

"Шахеды" были сбиты, но много поврежденных домов: выбиты стекла в окнах, двери, крыши зданий. Вероятнее всего, мишенью для этих дронов была Хмельницкая атомная станция: волной от взрыва выбило окна, в том числе и на территории АЭС. По состоянию на сегодня известно, что два десятка местных жителей травмированы. Всем оказана необходимая помощь, – рассказывает Владимир Зеленский. Поделиться

Украинский лидер также обратил внимание на то, что эта атака на АЭС — еще одно напоминание для всех партнеров Киева, как важно укреплять украинскую ПВО и насколько опасно, когда страна-агрессорка может обходить мировые санкции.

Многие компоненты и в ударных дронах, применяемых российскими террористами, и в ракетах — происхождением из других стран, от разных компаний, в том числе от западных компаний. Действенность санкций против России – это буквально защита от терроризма, – подчеркнул глава государства. Поделиться

Зеленский будет добиваться более мощного санкционного давления на РФ

По словам президента, во время заседания Европейского совета он снова напомнит лидерам ЕС, почему так важно регулярно расширять и ужесточать санкции против страны-агрессорки.

Каждый российский удар, а особенно такие дерзкие, которые направлены против атомных станций и других критических объектов — это аргументы, что давления на государство-террориста недостаточно, — подытожил Владимир Зеленский. Поделиться

Атака "шахедов" на Украину 25 октября: что известно

Ночью 25 октября армия РФ выпустила по Украине 11 ударных БПЛА типа Shahed.

В воздушных силах официально подтвердили, что абсолютно все вражеские цели удалось уничтожить.

Первый заместитель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин оценил общую ситуацию в Шепетовском районе после обстрелов.

Он рассказал, что в результате атаки пострадали 16 местных жителей.