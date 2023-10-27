За словами українського лідера Володимира Зеленського, цілком можливо, що армія РФ у ніч на 25 жовтня намагалися атакувати дронами-камікадзе типу Shahed Хмельницьку атомну електростанцію.
Хмельницька АЕС могла бути головною ціллю Росії під час атаки 25 жовтня
Глава держави офіційно підтвердив, що наразі в місті Славута на Хмельниччині триває фіксація шкоди від вибуху російських БПЛА.
Український лідер також звернув увагу на те, що ця атака на АЕС — ще одне нагадування для всіх партнерів Києва, як вкрай важливо зміцнювати українську ППО та наскільки небезпечно, коли країна-агресорка може обходити світові санкції.
Зеленський буде добиватися потужнішого санкційного тиску на РФ
За словами президента, під час засідання Європейської ради він знову нагадає лідерам ЄС, чому так важливо регулярно розширювати та посилювати санкції проти країни-агресорки.
Атака "шахедів" на Україну 25 жовтня: що відомо
Уночі 25 жовтня армія РФ випустили по Україні 11 ударних БПЛА типу Shahed.
У Повітряних силах офіційно підтвердили, що абсолютно всі ворожі цілі вдалося знищити.
Перший заступник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін оцінив загальну ситуацію у Шепетівському районі після обстрілів.
Він розповів, що в результаті атаки постраждали 16 місцевих жителів.
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