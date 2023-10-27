За словами українського лідера Володимира Зеленського, цілком можливо, що армія РФ у ніч на 25 жовтня намагалися атакувати дронами-камікадзе типу Shahed Хмельницьку атомну електростанцію.

Хмельницька АЕС могла бути головною ціллю Росії під час атаки 25 жовтня

Глава держави офіційно підтвердив, що наразі в місті Славута на Хмельниччині триває фіксація шкоди від вибуху російських БПЛА.

"Шахеди" були збиті, але багато пошкоджених будинків: вибите скло у вікнах, двері, дахи будівель. Найбільш ймовірно, мішенню для цих дронів була Хмельницька атомна станція: хвилею від вибуху вибило вікна, зокрема, й на території АЕС. Станом на зараз відомо, що два десятки місцевих мешканців травмовані. Усім надана необхідна допомога, — розповідає Володимир Зеленський. Поширити

Український лідер також звернув увагу на те, що ця атака на АЕС — ще одне нагадування для всіх партнерів Києва, як вкрай важливо зміцнювати українську ППО та наскільки небезпечно, коли країна-агресорка може обходити світові санкції.

Багато компонентів і в ударних дронах, які застосовують російські терористи, і в ракетах — походженням з інших країн, від різних компаній, в тому числі від західних компаній. Дієвість санкцій проти Росії — це буквально захист від тероризму, — наголосив глава держави. Поширити

Зеленський буде добиватися потужнішого санкційного тиску на РФ

За словами президента, під час засідання Європейської ради він знову нагадає лідерам ЄС, чому так важливо регулярно розширювати та посилювати санкції проти країни-агресорки.

Кожен російський удар, а особливо такі зухвалі, які спрямовані проти атомних станцій та інших критичних об'єктів, — це аргументи, що тиску на державу-терориста недостатньо, — підсумував Володимир Зеленський. Поширити

Атака "шахедів" на Україну 25 жовтня: що відомо

Уночі 25 жовтня армія РФ випустили по Україні 11 ударних БПЛА типу Shahed.

У Повітряних силах офіційно підтвердили, що абсолютно всі ворожі цілі вдалося знищити.

Перший заступник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін оцінив загальну ситуацію у Шепетівському районі після обстрілів.

Він розповів, що в результаті атаки постраждали 16 місцевих жителів.