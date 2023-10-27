Атаковали дронами и баллистикой. В Воздушных силах озвучили количество сбитых целей

Российские войска в ночь на 27 октября атаковали Украину 6 ударными дронами и баллистической ракетой "Искандер-М".

Воздушные силы озвучили результаты своей работы

По данным военных, враг выпустил шесть ударных дронов типа Shahed из Приморско-Ахтарского района в направлении юга Украины. Также оккупанты ударили по Харьковской области, выпустив баллистическую ракету "Искандер-М" из Воронежской области.

Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили пять дронов в пределах Херсонской и Николаевской областей.

Два из пяти "Шахедов" были сбиты над Николаевской областью, согласно сообщению главы ОВА Виталия Кима.

Что известно о ночной атаке 27 октября

Спикер обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты этой ночью атаковали южные области. По ее словам, беспилотники выпускали две волны.

Противник, судя по всему, при нынешней воздушной атаке подыскивал новую тактику.

Они пристраиваются и пытаются найти способ, который будет для них максимально эффективен, - отметила Гуменюк. Поделиться

По словам главы Николаевской ОВО Виталия Кима, в ночь на 27 октября был "прилет" за пределами города Вознесенск. В результате атаки вспыхнул пожар, к счастью, никто не пострадал.

В результате попадания произошел пожар, который был локализован в 06:00. Без пострадавших, – сообщил он. Поделиться

Также ночью оккупанты нанесли ракетный удар по пожарной части в городе Изюм Харьковской области. Пострадали 8 спасателей, четыре из них госпитализированы. При этом местные власти утверждают, что россияне использовали зенитную ракету С-300.