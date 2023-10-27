Российские войска ударили по пожарной части в Изюме. Есть пострадавшие

Российские войска ночью 27 октября в очередной раз атаковали Харьковскую область. оккупанты нанесли удар по пожарной части в городе Изюм.
Армия РФ атаковала пожарную часть в Изюме
Российские войска нанесли ракетный удар по зданию пожарной части города Изюм в Харьковской области. В результате удара повреждены здание и служебная техника, пострадали 8 спасателей.
В результате атаки пострадали восемь спасателей, четверо из них находятся в больнице. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Также повреждено само здание и 13 единиц пожарной техники.
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, предварительно, россияне нанесли удар по ЗРК С-300. Повреждено здание пожарно-спасательного подразделения ГСЧС.
Что известно об обстрелах РФ Харьковской области
Недавно российские оккупанты нанесли удар по терминалу "Новой почты" в селе Коротич под Харьковом близко. Россияне выпустили зенитные ракеты С-300
В результате атаки враги вспыхнул пожар, терминал почти полностью разрушен. Также повреждены грузовые автомобили.
По последним данным, в результате атаки шесть человек погибли. Как известно, 17 человек получили ранения.
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